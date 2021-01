Democracia modelo o república bananera

Publicada el 11/01/2021 a las 06:00

Viendo las imágenes del asalto al Capitolio, pensaba que se trataba de alguna república bananera de América Latina, y no, era el país que según dicen (yo no estoy de acuerdo) tiene la democracia más libre de todo el mundo, Estados Unidos de América. Bajo mi humilde punto de vista, este país, en el cual yo nunca viviría, no tiene la mejor democracia. Un país en el que solo puedes votar a dos partidos; un país donde antes de ser proclamado el presidente electo tiene que pasar ciertos tramites; un país en el que, si no tiene mayoría en el Congreso y el Senado, le es muy difícil sacar adelante sus políticas, ¿se llama la democracia insignia del mundo? La verdad es que no lo entiendo, en España hay múltiples partidos, el que tiene mayoría en el Congreso gobierna sin problemas ni cortapisas, ¿y es mejor la democracia americana que la española? Para nada.

La democracia americana del norte permite que los policías asesinen impunemente a los ciudadanos negros, permite que los más desfavorecidos mueran por no tener seguro médico, permite que cualquier loco consiga un arma, como el que consigue golosinas, ¿todo esto y mucho más es la “democracia en la que nos tenemos que mirar"?

La democracia estadounidense es cada vez más, lo más parecido a un república bananera, y Trump, el amigo de Aznar, Casado, Arrimadas y por supuesto FachAbascal, si nadie lo impide, como siga en esa dinámica, no sería nada descabellado decir que puede llevar a su país a una segunda guerra civil. Esperemos al dia 20 de este mes, cuando Biden tome posesión del cargo. Normalmente es un acto en el que todo el público se reúne para celebrar la subida a la Presidencia del gobierno del nuevo inquilino de la Casa Blanca, pero en esta ocasión se van a juntar los partidarios de Biden y los fascistas partidarios de Trump, esperemos que la policía de Washington controle muy bien a los seguidores de Trump, que irán presumiblemente con armas a montar el espectáculo. Esperemos que el acto protocolario no decline en una masacre que nadie desea. Las democracias bien consolidadas son las europeas, en ellas tendrían que mirarse los EEDDA (Estados Desunidos de América).

Santiago Cabanas Martínez es socio de infoLibre.