Villarejo 'on-off'

Publicada el 10/03/2021 a las 06:00

No sé si Villarejo ha salido de la cárcel para que hable o para lo contrario. Porque en este país nada que se relacione con la corrupción es improvisado y casi todo está controlado. Es tal la desgracia que hemos tenido en este país con ese tema que está controlado al máximo para que las instituciones conserven lo poco que les queda de credibilidad. Por eso no soy optimista para que ocurra una catarsis, como expresó el comisario antes de salir, para lo que dice estar dispuesto. Porque lo que necesita es empezar de cero para hacer una nueva transición que rompa con el pasado.

Desde la muerte de Franco sabíamos que lo había dejado todo atado y bien atado y era verdad. Muchos franquistas, falangistas, caudillistas, etc; que estaban dispuestos a que en España no se instalara una democracia similar a las europeas. Y no consintieron que se instalara el comunismo, aunque hubo un trato que, al menos, figurara un partido con su nombre. Pero la verdad es que el franquismo tenía tantas personas agradecidas, agraciadas por puestos de trabajo de cierta comodidad, con títulos que vaya usted a saber cómo se consiguieron, con organizaciones completas dedicadas a la labor de gobierno, como la misma judicatura a dedo, y con un odio a la izquierda como ha habido pocos países que se ha demostrado de tal forma. Lo vemos ahora cuando, en pleno siglo XXI, nos amenazan a los que tenemos una idea del país de pluralidad con fusilamientos, y no es broma el hecho de quienes lo pergeñan.

Y llegó Felipe que, en principio, era una persona con una idea política de izquierdas real y se encontró con este pastel. Era muy difícil meter ideas distintas en unas instituciones en las que la amenaza para no pasarse del ideario era continua porque estaban muy bien instalados. Hizo lo que pudo y no le critico su radical cambio de idea, que es muy propio de la edad y de sus experiencias políticas, hoy gobernadas por el mercado y aquí, por un nacionalismo radical de un lado o de otro, y en esa tesitura de puedes instalar en un lado u otro y el eligió el españolismo algo pasado de moda, según mi entender.

Todo esto trajo una corrupción total. Si los jueces son un instrumento del poder político, la derecha, que es la que estaba instalada en todas las áreas del país, se dedicó, a su beneficio. Y ese beneficio se utilizó en muchos casos a nivel personal y en otros a nivel institucional. De forma que AP, luego PP estaba gobernada por un concepto de vida que era algo como si fueran los dueños del país debido a que habían vencido a la morralla comunista. Y España le debía mirar para otro lado. ¿A alguien le suena esto hoy? Me parece que poco hemos avanzado. Y esa derecha conoció lo que ahora vemos como la mayor corrupción conocida desde los 90 que fue cuando empezó a llegar dinero europeo. Y Aznar y Zapatero y Rajoy miraron para otro lado como correspondía. No creo haya mucha gente que se crea su ignorancia de esa corrupción.

Por todo ello, este país no tiene solución si seguimos con el mismo sistema en donde el PSOE también miró al cielo para no incordiar y algunos también se aprovecharon coincidiendo con el tren que pasaba por Valladolid. Y así todos contentos. Tratos durante demasiados años entre derecha e izquierda que asintieron “para que no pasara nada”. Y así hemos llegado hasta aquí, un país en donde vemos una monarquía deteriorada por un emérito al que defienden todos los corruptos, obviamente, y un mundo politico en los juzgados cada día. Por todo ello la libertad de Villarejo, es un aviso que se debía de aprovechar para que pase lo que tenga que pasar. Seria que contase todo lo que sabe y romper con un pasado excesivo en todos los sentidos. En resumen, otra transición en donde a través de nuevas elecciones desaparezca todo político nefasto de nuestras mentes, y he de decir que en el PP hay demasiados, y en los demás partidos también existen, aunque menos por no estar amparados por tantas vivencias de tantos años. Generar un “Pais.0” en donde los jueces no sean amigos de los políticos y que se deban tantos favores. Porque esa es la base de lo que ocurre. Si hubiera habido una judicatura separada de verdad del poder político hubiéramos llegado antes a lo que ahora estamos, cuando se ha abierto algo la mano para conocer nuestras cloacas. Si Villarejo se pone en modo ON y cuenta lo que sabe algo se podría arreglar. No soy optimista, pero...

César Moya Villasante es socio de infoLibre