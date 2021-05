Publicada el 20/05/2021 a las 06:00

“Tengas pleitos y los ganes”. Así rezaba la maldición gitana y espero que así sea en la Comunidad de Madrid con las recientes elecciones del 4M.



Es el único consuelo que nos queda a los librepensadores, a la gente de bien, que se ve, que no son la mayoría en esa Comunidad.



Como parte de esa minoría con memoria histórica, que busca la verdad, que intenta defender los derechos y la dignidad de los que nada tienen, me duele en el alma ese resultado, que demuestra categóricamente como está el patio en Madrid.



Quizás por eso, como dicen que el que no se consuela es porque no quiere, echo mano a esa famosa sentencia gitana.



Los años y la experiencia, también me han enseñado que a veces a la larga, ganando se pierde o que otras perdiendo se puede ganar, lo que yo achaco a las carambolas o a esa justicia natural en el tiempo que, en algunas ocasiones afortunadamente ocurre.



Lo que ha ocurrido en estas elecciones madrileñas no es normal de acuerdo con el más elemental raciocinio, aunque pueda serlo por las estrategias, las maquinaciones y las equivocaciones de algunos líderes políticos, que se ve que no están preparados para estos tiempos que atraviesa la política.



Sí dice claramente que llevamos un mal camino, como lo llevaban también en los Estados Unidos y ahora que por suerte lo han cambiado, se está viendo claramente la mejoría en todos los aspectos.



Así que, respetemos la democracia, paciencia con lo que nos queda aún por ver y a esperar que vengan tiempos mejores y que no tarden demasiado para muchos que seguirán sin ninguna esperanza de mejoría ni consuelo en las colas del hambre, aunque la que haya ganado diga sin parpadear, que éstas son debida a las políticas de izquierdas.



Mientras tanto, a consolarse con la sentencia gitana.



Juan Priego Romero es socio de infoLibre