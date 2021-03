Pepa Bueno: "Estamos viendo unas izquierdas que no se matan antes de unas elecciones, ¡qué milagro!"

Publicada el 21/03/2021 a las 06:00

La periodista Pepa Bueno (Badajoz, 1964) dirige en la actualidad el clásico espacio de la Cadena Ser Hora 25. Acaba de publicar el libro Vidas arrebatadas, en el que aborda el terrorismo etarra visto desde la terrible experiencia de víctimas que lo padecieron en primera persona. Celebra que "ETA, afortunadamente, ya no está", y entiende que aún tenemos la asignatura pendiente de construir un relato compartido: "Un relato que diga que matar, que secuestrar, que extorsionar en democracia fue un error, que además no consiguió ningún objetivo político".

Vidas arrebatadas

"Tras escribir mi libro, Vidas arrebatadas, ha cambiado hasta la configuración gráfica en mi cabeza. Cuando hasta ahora yo pensaba en el terrorismo de ETA, se me venía a la cabeza el atentado, el funeral, la política antiterrorista de los gobiernos sucesivos, los juicios de los etarras,... Y ahora, cuando lo pienso, se me vienen a la cabeza los insomnios de Josemari, porque tiene miedo de meterse en la cama porque sabe que viene una pesadilla sobre el atentado. Y se me viene a la cabeza el despertar a la mañana siguiente comprobando que la pesadilla es la realidad, porque todo lo que había soñado le había pasado de verdad; la tragedia íntima, el día a día de los que sobreviven a los atentados; cómo repartir las cartas de la vida de nuevo cuando te falta todo. Eso es lo que se me viene a la cabeza ahora cuando hablo de terrorismo, que antes no me pasaba".

Qué se vota el 4 de mayo

"¿Qué hemos aprendido de la pandemia? ¿Qué tienes tú, político, para mí, para darme seguridad ante lo que nos ha pasado? Hemos aprendido que necesitamos una sanidad pública fuerte, con recursos y con profesionales bien remunerados; lo importante que es la educación; que alguien te venda una barra de pan, pescado o un medicamento. Hemos aprendido cómo son nuestras ciudades sin el tráfico que las agobia y las asfixia; que no sirve que tú vivas en tu barrio confortable si estás creando bolsas de pobreza donde se hacina la gente y el virus campa. ¿Qué nos proponen para salir juntos de esta? Y a mí no me parece menor que en estas elecciones se esté jugando que la extrema derecha entre no ya en las instituciones, donde ya está, sino que pueda participar de un Gobierno donde se ejecutan las políticas".

La convocatoria de Ayuso

"Ayuso convoca las elecciones para mantenerse en el poder y para mantenerse de una manera más cómoda, prescindiendo de Ciudadanos, con el que tenía un Gobierno de coalición imposible. Se estaban traicionando públicamente todos los días. Eso era insostenible. Convoca para seguir en el poder porque cree que puede obtener una mayoría que le libre de Ciudadanos. Y si no es una mayoría absoluta y necesita de una muleta pues prefiere la muleta de Vox a la muleta de Ciudadanos. Estas son las razones por las que se convocan las elecciones en Madrid".

El beneficio de blanquear a Vox

"El hecho de que el PP defienda acuerdos con Vox beneficia claramente a Vox porque normaliza su discurso, que ya está en las instituciones, en los parlamentos autonómicos y en las Cortes generales. Pero lo asume un partido de gobierno, como es el Partido Popular. Además, abre la puerta a que entren en un gobierno donde se ejecutan las políticas. Hablar de acuerdos con Vox, a Isabel Díaz Ayuso le puede servir ahora para que no se le vayan votantes a Vox o para completar una mayoría absoluta en el cortísimo plazo, pero al Partido Popular lo sume en la indefinición: ¿Qué es hoy el PP? ¿Qué idea de España tiene? El PP es galleguista en Galicia, es pragmático en Andalucía, es trumpista en Madrid. Irrelevante en Euskadi y en Cataluña. ¿Qué idea de España tiene el PP en este momento? ¿Qué ideario defiende? Lo sume en la indefinición. Esto es peligrosísimo para Pablo Casado".

Ciudadanos

"Ciudadanos está implosionando ahora mismo. Implosionando con ayuda externa. Con ayuda del Partido Popular. Esas dos almas que decían que convivían en Ciudadanos, la socialdemocracia y el alma más liberal, las fagocitó Albert Rivera con su tacticismo y su ambición de dar el sorpasso al Partido Popular, que acabó, como todo el mundo sabe, llevando a su partido a la irrelevancia. Ahora mismo está implosionando. Qué quede de Ciudadanos después de esa implosión es una incógnita, pero vamos a tener una prueba muy pronto. Madrid se convierte en un laboratorio para Ciudadanos. ¿Qué van a decidir esos electores que les votaron, que les dieron nada menos que 26 escaños? ¿Creen que todavía hay ahí un nervio que sostiene un proyecto político o eso ha desaparecido? Lo vamos a saber el 4 de mayo".

La decisión de Pablo Iglesias

"Es muy importante la decisión de Pablo Iglesias. Lo ha cambiado todo. Lo ha cambiado y en varios frentes. En el frente de las propias elecciones de Madrid, no estaba claro que Podemos pudiera estar en la Asamblea y eso debilitaba mucho una posible mayoría progresista. Cambia el tablero de juego. Es importante desde el punto de vista en el que él anuncia y encauza su sucesión. Y es importante desde el punto de vista de que abandona el Gobierno de coalición, el primer Gobierno de coalición de esta democracia. Un Gobierno de coalición que ha pivotado en los momentos de mayor desencuentro, de mayor confrontación interna, en Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Él trata de salvar su proyecto político, porque Podemos está muy desarbolado territorialmente y si no entraba en la Asamblea de Madrid, se podía hablar de la puntilla al proyecto político".

Iglesias, fuera de la política activa

"Me cuesta ver a Pablo Iglesias fuera de la política activa. Sobre todo en el cortísimo plazo, después de las elecciones de mayo. Pero también me cuesta verlo como diputado regional en la Asamblea de Madrid. El triple salto mortal que ha dado el dirigente de Podemos es de tal calibre que creo que las consecuencias las vamos a ir viendo con el tiempo. Me cuesta verle fuera de la política, pero la política no tiene por qué ser solo dentro de las instituciones. Se puede hacer política desde muchos sitios y quizá se adapte mejor a su personalidad hacer política fuera de las instituciones, aunque de momento esté optando a una institución que es la Comunidad de Madrid".

Las batallas de la izquierda

"Si los tres partidos que concurren del centro a la izquierda en estas elecciones tienen una mayoría que permita conformar un Gobierno, no se pueden permitir de ninguna manera no ponerse de acuerdo. Hay que ver si este pacto de no agresión preelectoral que les estamos viendo, unas izquierdas que no se matan antes de unas elecciones, ¡qué milagro!, ¿verdad?, se traducen en unas negociaciones postelectorales que no revivan los viejos métodos de relación de los partidos de la izquierda. Pero si consiguen una mayoría, es que no se pueden permitir no hacer un Gobierno".

Repercusión a nivel estatal

"Es curioso porque, en estas elecciones, probablemente el dirigente nacional que menos se juega personalmente es Pedro Sánchez. Es verdad que cualquier cosa que no sea obtener la primera posición, que es lo que obtuvo el PSOE en las últimas elecciones, es un fracaso y eso lo tienen en el horizonte. Pero él personalmente no se juega nada en lo concreto, en lo inmediato. Pablo Casado se juega la dirección de su liderazgo hacia el trumpismo o hacia el pragmatismo. Inés Arrimadas se juega la supervivencia. Pablo Iglesias se juega nada menos que su proyecto político y su vida después de dejar la primera línea de la política. Si lo piensas en estos términos, Pedro Sánchez no se juega nada de ese calibre. Ahora, él es el dirigente de una fuerza política que obtuvo la primera posición en las elecciones autonómicas y bajar de ese podio será un fracaso".

UP con Yolanda Díaz

"Pablo Iglesias es un dirigente con menos experiencia de gestión, que se crece en la confrontación y en la defensa de sus posiciones públicamente. Yolanda Díaz es una dirigente con más experiencia de gestión y que parece que se faja mejor en el cuerpo a cuerpo de una negociación a muchas bandas. Son dos liderazgos radicalmente distintos. Ahora bien, por más que ahora los partidos políticos tengan muy poca vida orgánica, un proyecto político no es sólo su líder. Qué izquierda a la izquierda del PSOE puede liderar Yolanda Díaz no está resuelto todavía. Ella no es de Podemos y su trayectoria viene del PCE que es donde está ahora militando. Es una trayectoria muy diferente a quienes han abierto los ojos políticamente en Podemos hace seis o siete años. Qué síntesis puede hacer esta mujer de todas esas procedencias, corrientes y posiciones que han alimentado UP para mí es una incógnita todavía".