José Enrique Monrosi: "El nivel de desconfianza hacia los periodistas se ha disparado en los últimos tiempos"

Publicada el 28/03/2021 a las 06:00

En infoLibre estamos de enhorabuena. Se incorpora a nuestra redacción José Enrique Monrosi (Sevilla, 1984). Con más de quince años de experiencia profesional, se ha dado a conocer en los últimos años gracias a su trabajo en laSexta. Ha seguido muy de cerca toda la historia de Podemos y es, sin duda, uno de los máximos especialistas en esta formación política. En la actualidad, cubría la información parlamentaria. Hace unos meses publicó el libro La coalición frente a la pandemia, escrito junto a la periodista María Llapart.

Coalición y pandemia, hace un año

"Hace un año, María Llapart y yo decidimos una mañana en el patio del Congreso que teníamos que escribir un libro para contar unos meses de España que, seguramente, marcaron un antes y un después. En el libro contamos dos episodios muy concretos. Uno es la formación del primer Gobierno de coalición de izquierdas desde la Segunda República. El otro es el impacto que tiene el tsunami del coronavirus en ese recién nacido Gobierno de coalición. Parece que han pasado 20 años porque todo ha vuelto a cambiar muchísimo. Apenas ha pasado poco más de un año y ya ni siquiera Pablo Iglesias va a estar en el Consejo de Ministros. En su momento nos dijeron en el Gobierno que era tan importante lo que tenían que gestionar con la llegada de la pandemia que al Partido Socialista y a Unidas Podemos se les había olvidado hasta pelearse. A partir del verano, eso también cambió".

Divergencias en el Gobierno

"La coalición peligra todo el tiempo, porque es la primera coalición desde la Segunda República y porque además la coalición está en minoría en el Congreso. Necesita hacer malabarismos parlamentarios permanentes. Ya necesitó un milagro para poner en pie la investidura y, con el paso del tiempo, las cosas es evidente que se van complicando. Los enfrentamientos entre PSOE y UP existen, pero no me imagino ningún conflicto lo suficientemente potente que sea capaz por sí solo de hacer saltar por los aires el Gobierno de coalición. Estoy convencido de que saltará por los aires cuando el presidente del Gobierno, que es quien tiene la potestad para convocar elecciones, decida que es el momento apropiado de pulsar el botón rojo y que unas elecciones le permitan lo que en realidad es su objetivo, que es seguir gobernando, pero en solitario".

La evolución de Podemos

"Hubo un debate muy intenso en el seno de Unidas Podemos sobre si era conveniente o no la entrada en el Gobierno de coalición. Se solventó como hasta ahora se han solventado todos los debates en Podemos, que es con la opinión predominante de Pablo Iglesias, que siempre ha tenido muy claro que tenía que haber Gobierno de coalición. Históricamente, cuando se ha producido un pacto de gobierno entre Partido Socialista y, por ejemplo, Izquierda Unida, lo normal era que el PSOE acabase aplastando a IU. Eso hace entender bien esta permanente sensación de que tanto Pablo Iglesias como UP están todo el rato escenificando que no es que no sean lo mismo que el Partido Socialista sino que en muchas cosas son lo opuesto. Hay mucha gente que lo critica, pero pienso que UP ha conseguido que nadie piense que su entrada en el Gobierno le ha cambiado su forma de ser, de pensar o de actuar".

El futuro de Pablo Iglesias

"Los que llevamos un tiempo siguiendo a Pablo Iglesias creo que lo mejor que podríamos hacer es no hacer vaticinios ni con UP ni personalmente con la figura de Pablo Iglesias. Puede pasar cualquier cosa, si nos hubiesen preguntado hace 10 días a cualquier persona, a cualquier politólogo, a cualquier especialista, si pensábamos que podría dimitir para ser candidato a la Comunidad de Madrid pues te hubiésemos dicho evidentemente que no. La sensación que yo tengo es que Pablo Iglesias, ya desde hace mucho, está deseando tener otro papel, seguramente no en la primera línea de la política, aunque es probable que Pablo Iglesias nunca termine de dejar del todo la política. Va a seguir siendo de momento secretario general y no creo que su vida política vaya a acabar el 5 de mayo".

Las elecciones del 4 de mayo

"En estas elecciones da la sensación de que está todo escrito y de que parece inevitable que va a arrasar Isabel Díaz Ayuso y que un gobierno de derechas del PP, incluso con Vox, es prácticamente inevitable. Creo que la clave está en saber si la izquierda va a conseguir que, ante lo más parecido a Donald Trump que hay en España que es Isabel Díaz Ayuso, se pueda levantar un muro de votos. Vamos a ver cómo influye la candidatura de Pablo Iglesias, que seguramente será un revulsivo. A día de hoy no parece que la izquierda haya sido capaz de levantar ese muro anti Ayuso. Un detalle que va a ser interesante es saber cómo funciona la candidatura del PSOE, porque durante más de dos años se ha criticado mucho, yo creo que con razón, la labor de oposición que ha hecho Ángel Gabilondo. Cuando el PSOE no tira electoralmente, normalmente la izquierda no tira".

Díaz Ayuso vs Pablo Casado

"Creo que en el PP hay muchos modelos ahora sobre la mesa de estrategia política y que eso también está en juego en la Comunidad de Madrid. No tiene nada que ver el modelo de Díaz Ayuso con el modelo de Juanma Moreno en Andalucía o con el modelo de Núñez Feijóo en Galicia. Si Díaz Ayuso con sus formas trumpistas acaba haciéndole ver a Pablo Casado que así se come a Vox y que así no hay espacio para Vox, creo que el modelo Díaz Ayuso, desgraciadamente para la política española, tomará una relevancia que, quizás, pueda volver a poner en riesgo el liderazgo de Pablo Casado. Es verdad que hay otro modelo, que es el de Núñez Feijóo, que también ha demostrado que con su forma de hacer las cosas tampoco deja espacio para Vox en Galicia. Pero es verdad que en Galicia las cosas son muy diferentes a las de la Comunidad de Madrid".

El Parlamento español, hoy

"En el Parlamento español en los últimos diez años ha cambiado todo. Ahora el Congreso de los Diputados necesita poner de acuerdo a casi una decena de grupos parlamentarios para poder llevar a cabo cualquier iniciativa legislativa debido a la fragmentación. Antes la política española se reducía prácticamente a PSOE y PP, al menos a nivel estatal. Aunque Pedro Sánchez tenga la lícita aspiración de gobernar en solitario en cuanto pueda, UP no va a desaparecer y el PSOE lo ha asimilado. El PSOE es el partido grande y UP, el partido pequeño. Pero en el bloque de la derecha todo está por dilucidarse aún. Lo estamos viendo con el desmoronamiento de Ciudadanos y luego esa gran batalla entre Pablo Casado y Santiago Abascal. La política que conocíamos hace 8 o 10 años saltó por los aires. No sé si la veremos algún día de nuevo, pero a corto plazo no tiene ninguna pinta".

Efectos de la polarización

"Cuando gobernaba Zapatero, la polarización también era bestial. Creo que es objetivo que la polarización aumenta cuando es la izquierda quien gobierna, porque la derecha, desde un punto de vista estratégico, la alimenta. La principal diferencia, y el principal problema que tenemos hoy, es que la derecha se ha fragmentado y hay una extrema derecha operando ya en España. Esto supone un salto cualitativo, y no sólo dialéctico, en cuanto al riesgo que tenemos de perder avances que pensábamos que los teníamos para siempre. Es un momento complicado. Creo que la polarización siempre ha existido, pero, a día de hoy, hay riesgos reales de retroceso, porque hay una parte de la derecha que está absolutamente desacomplejada y que ha conseguido instalar un mensaje de odio, de polarización, y de enfrentamiento que a mí particularmente me preocupa para la convivencia de este país".

El periodismo libre e independiente

"Soy muy crítico con la política y soy muy crítico con nuestra profesión. Creo que es sano que hagamos autocrítica. Debemos recuperar la confianza de la gente. Noto que el nivel de desconfianza hacia los periodistas y los medios de comunicación en general se ha disparado en los últimos tiempos. Evidentemente hay periodistas independientes, periodistas serios, maravillosos periodistas en nuestro país. Deberíamos empezar a tener cuidado porque nuestro papel con todo lo que está pasando debe ser más importante que nunca a la hora de trasladar mensajes claros, que se entiendan bien, que logren hacer comprender a la ciudadanía el mundo tan impresionantemente complejo que estamos viviendo. Sobre todo, que no contribuyamos a crear más confusión de la que ya existe, que es mucha, porque en la confusión los que reinan siempre son los malos".

Nueva etapa en infoLibre

"Vengo de una empresa maravillosa, en la que he sido profundamente feliz contando minuto a minuto, muchas veces casi en tiempo real, lo que ha ido pasando en la política española en los últimos ocho años. Cambio un poco el paso para no solo contar qué está pasando en el último minuto, que seguramente también lo seguiremos haciendo, sino para pararme y empezar a entender por qué están pasando las cosas e intentar trasladar de una manera fidedigna, honesta y lo más cercana a la realidad posible qué está pasando. Yo creo que es un momento fundamental para que todos contribuyamos en la medida de lo posible a acabar con el ruido. La gente tiene que estar mejor informada que nunca, y yo creo que, a pesar de la cantidad de estímulos informativos que existen hoy día, hay serios problemas de información en la ciudadanía".