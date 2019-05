El PSOE y las tres derechas acuerdan el reparto de la cúpula de Canal Sur

Publicada el 29/05/2019 a las 14:00 Actualizada el 29/05/2019 a las 14:26

La proximidad electoral dificulta los acuerdos políticos, o al menos su exposición ante la opinión pública. Es de manual. Pero pocas veces esta realidad se expresa de forma tan clara. PP y Ciudadanos, los dos partidos gobernantes en Andalucía, el PSOE, el partido más votado y líder de la oposición, y Vox, la ultraderecha de la que depende el Gobierno, han anunciado esta mañanaAdelante Andalucía (Podemos-IU) no descarta sumarse hoy mismo al acuerdo.El bloqueo en la renovación de las cúpulas de estos órganos, que duraba ya cinco años en el caso de la RTVA y entre uno y tres en el resto, era una losa sobre la normalidad institucional en Andalucía. Se trata de órganos de extracción parlamentaria para controlar y compensar el poder del Ejecutivo, pero la formación de las mayorías en los mismos se ha había alcanzado con correlaciones de fuerzas distintas de las actuales. Por ejemplo, el consejo de administración de la RTVA no tenían miembros de los nuevos partidos. Joaquín Durán, subdirector general de la RTVA, lleva en funciones desde 2013. Desde la misma fecha no hay director general. Una anomalía.Durante la legislatura pasada, durante el pacto PSOE-Cs, no se produjo la renovación. Ahora al fin se ha acordado. El acuerdo entre PSOE (33 diputados), PP (25) y Cs (21), al que se ha sumado Vox (12), garantiza la mayoría reforzada de tres quintos necesaria (66 escaños). La formación de Abascal no es matemáticamente necesaria para el acuerdo, ni tampoco la de Adelante Andalucía. No obstante, todos los partidos coinciden en que lo democráticamente idóndeo es un acuerdo por unanimidad.Socialistas, populares y Ciudadanos anunciaron un acuerdo entre ellos, sin mencionar a Vox. No obstante, la formación del juez Francisco Serrano aseguró a este medio que "forma parte" del pacto.Juanma Moreno (PP), Juan Marín (Cs), Susana Díaz (PSOE) y Francisco Serrano (Vox) están dentro del pacto. Vox se suma el acuerdo a pesar de ser partidario de cerrar Canal Sur , el Defensor del Pueblo y el Consejo Audiovisual. Finalmente la formación de Santiago Abascal se sentará en el Consejo de Administración de la RTVA, así como en otros órganos de extracción parlamentaria. El portavoz de Vox, Alejandro Hernández, justificó la presencia de Vox en el consejo en que permite trabajar en la "racionalización del gasto" y la "neutralidad informativa".El PSOE y Vox no se han sentado juntos durante la negociación, según ambas partes.Falta todavía por sumarse al acuerdo Adelante Andalucía (17 diputados), espacio liderado por Teresa Rodríguez (Podemos) y Antonio Maíllo (IU). Adelante asegura a través de un portavoz oficial que está pendiente de su incorporación, que podría producirse a lo largo del día, pero considera insuficiente su representación en el Consejo de Administración de la RTVA –un asiento, al igual que Vox, que tiene menos escaños–. Adelante también quiere "garantías para la actual plantilla de Canal Sur y el modelo público de gestión".La unanimidad, relevante en las reformas institucionales, aún no está asegurada.El acuerdo incluye el nombramiento de los periodistas Juan de Dios Mellado como director general de la RTVA y Rafael Porras como presidente del Consejo de Administración. Mellado fue nombrado en febrero director general de Comunicación Social de la Junta de Andalucía por el Gobierno de PP y Cs. Antes había sido director de La Opinión de Málaga, entre otros medios. Porras es delegado de Expansión en Andalucía desde enero de 2019. Antes estuvo en la edición andaluza de El Mundo, entre otros medios. Ambos son firmas reconocibles del periodismo andaluz. Los dos han cubierto la mayor parte de su trayectoria en Málaga, la tierra del presidente Juanma Moreno y su mano derecha, el consejero de Presidencia, Elías Bendodo.