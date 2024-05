El método ROPA, la maternidad entre parejas de mujeres a la que sólo se accede en clínicas privadas

Elisa González “siempre había querido ser madre”. Desde que comenzó a salir con Ana –que ahora es su mujer– en 1998, esta idea le rondaba la cabeza. Por entonces, que una pareja de lesbianas se casase o tuviese hijos no era una posibilidad; pero de esto hace ya más de 25 años y las cosas han cambiado bastante, o eso parece.

Hace 10 años por fin comenzaron el proceso para ser madres recurriendo a la reproducción asistida, más concretamente a uno de los métodos que más titulares ha protagonizado en los últimos meses por ser el preferido de muchas parejas de mujeres en redes sociales: el método ROPA.

Pero, ¿qué es el método ROPA? Sus siglas vienen del inglés Reception of Oocytes from Partner –Recepción de Óvulos de la Pareja en castellano– y ha revolucionado la experiencia de la maternidad para muchas parejas, permitiendo a ambas partes participar activamente en el proceso. Una proporciona los óvulos que serán fertilizados in vitro con esperma de donante. Una vez que se ha producido la fecundación y se han desarrollado los embriones, estos se transfieren al útero de la otra, quien llevará a cabo el embarazo y dará a luz al bebé.

Cuando Elisa y Ana –ambas parte de la asociación Galehi– decidieron ser madres, la Sanidad Pública no ofrecía cobertura de reproducción asistida a mujeres sin pareja, lesbianas, bisexuales y personas trans. Esta situación cambió hace solo tres años, en 2021, cuando finalmente se abrió esta posibilidad. Pero para ellas, este avance llegó demasiado tarde. En su momento, se vieron obligadas a recurrir al sector privado.

Siendo esta la situación se decantaron por el método ROPA, “para mí era como un sueño hecho realidad”, explica Elisa. “Nos parecía más bonito y una manera mejor de compartirlo y de vivirlo juntas”, de repartir la carga física y emocional y “la dureza del proceso”.

A día de hoy este tratamiento sigue fuera de la Seguridad Social, ofreciéndose en exclusiva en centros y clínicas privadas. No está al alcance de todos, ni mucho menos de todos los bolsillos, con precios que oscilan entre 5.900 y 6.300€, dependiendo de la clínica.

Lidia Sánchez y su mujer lo vivieron de manera parecida. Cuando decidieron ser madres, lo tenían claro. "Ya íbamos informadas y encaminadas a que lo queríamos hacer así”, explica. Pero aunque su primera hija nació utilizado este método, optaron por la fecundación in vitro para concebir a su segunda hija. Para ellas, a la hora de elegir, “por encima de otros no hay más motivo que el deseo”.

Paloma Calle, artista, y su mujer fueron las primeras en utilizar el método ROPA en la Comunidad de Madrid. En un principio acudieron a la sanidad pública planteando esta posibilidad. La respuesta –después de que se hiciera una consulta al Comité Nacional de Reproducción Asistida Humana– llegó tarde, cuando ella ya estaba embarazada de 8 meses –“no tienen nada en cuenta los tiempos de las madres”– y fue un “no” rotundo, consideraron “que no existía un problema de fertilidad”.

"Somos unas privilegiadas que han podido acceder a la sanidad privada", explica. Pero denuncia la disparidad en el trato entre parejas heterosexuales y homosexuales dentro del sistema de salud pública. Mientras que para las parejas heterosexuales se concede “mucha importancia a la vinculación física”, esta consideración parece evaporarse cuando se trata de parejas de mujeres. "¿Por qué es que cuando estamos hablando de lesbianas, la sanidad pública no considera importante que estemos físicamente implicadas las dos?", se pregunta.

Independientemente de dónde procede este deseo por la vinculación biológica con los hijos, que parecen compartir tanto heterosexuales como homosexuales, lo que está claro es que en el ámbito de lo privado “todo se convierte en marketing” y la maternidad no es una excepción, explica Silvia Nanclares, escritora, editora y activista cultural. Ella no recurrió al metodo ROPA; en una relación heterosexual, se quedó embarazada con una ovodonación, pero explica que “hay vivencias que se comparten”.

Su proceso hacia la maternidad supuso para ella un conflicto. La donación de óvulos y la omnipresencia del sector privado en el ámbito de la reproducción asistida siempre le habían parecido un problema, que chocaba con su ideología feminista. Pero cuando llegó el momento, la cosa cambió. “La teoría dice una cosa pero las vivencias muchas veces dicen otra”, afirma. La cuestión es que el capitalismo “lo atraviesa todo”, incluso los momentos más felices e importantes como puede ser la maternidad. En este contexto muchas madres como Silvia, navegan en esa contradicción y se preguntan “¿qué valor le damos a la genética?“.

Aparentemente, mucho y las clínicas privadas lo saben. Cuando una entra en una de estos centros “ya no es solo una madre, sobre todo pasas a ser una clienta” y de alguna forma estás “comprando tu maternidad”.

Factores importantes

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la fecundación in vitro (FIV) y la inseminación artificial (IA) son los métodos más populares dentro del ámbito de la reproducción asistida. El sector avanza a pasos agigantados y prácticas como el método ROPA han adquirido una gran popularidad en los últimos años.

De acuerdo con Maria R. B, embrióloga y asesora de fertilidad, esto se debe a que ”se alinea perfectamente con los nuevos modelos familiares que están surgiendo en nuestra sociedad” y permite a las dos partes de la pareja “sentirse plenamente involucradas en la búsqueda de su futuro hijo”

La Dra. Victoria Verdú de IVF Spain Madrid, señala que este método se realiza en España desde 2005, con la entrada en vigor de la Ley del Matrimonio igualitario. "Ahora se ha normalizado bastante", afirma.

La edad juega un papel crucial en la calidad de los óvulos. Según Verdú, "cuando ovulamos con 25, 30 o 35 años, la tasa de anomalía genética que tienen los óvulos está en torno al 25%". Sin embargo, a partir de los 35 años, este porcentaje comienza a elevarse significativamente. "Con 40 años, el 60% de los óvulos están genéticamente alterados, y con 43 o 44 años, el 95% de esos óvulos están genéticamente alterados", explica.

La calidad uterina de la madre gestante también es un factor importante a considerar, al igual que otros aspectos relacionados con la salud. Sin embargo, Verdú destaca que en algunos casos, las parejas tienen roles claramente definidos en el proceso de reproducción asistida. "Hay parejas que tienen muy definido quién se va a estimular y quién va a gestar", afirma. Además, es común, según explica la experta, que en una pareja geste primero una y luego la otra.

En cualquier caso, la tasa de éxito “puede equipararse al de otras técnicas de reproducción asistida”, afirma María R.B.

El aspecto legal

En España, las parejas del mismo sexo tienen el derecho al matrimonio y a la adopción desde el año 2005. Sin embargo, la donación de gametos se mantiene anónima por ley. En el caso de parejas de mujeres, la Ley de Reproducción Asistida 14/2006 ha sido modificada para reconocer a ambas como progenitoras del niño nacido mediante técnicas de reproducción asistida. Esto implica que la donación de óvulos no anónima es permitida en parejas de mujeres casadas.

Desde 2015, las parejas de mujeres casadas que tienen hijos cuentan con una vía legal directa para que la cónyuge no gestante adopte al bebé. Esto se equipara al proceso para parejas heterosexuales casadas, conforme al artículo 7 de la Ley 14/2006 de técnicas de reproducción asistida.

Para las parejas de hecho, la situación es más compleja. Inicialmente, la maternidad se atribuye a la madre biológica, lo que requiere iniciar un proceso de adopción para la pareja. Si no se sigue este procedimiento o si la madre gestante se opone a la inscripción de su pareja, la única opción es iniciar un proceso judicial de reclamación de filiación no matrimonial, considerando la posesión de estado como prueba de la relación entre madre e hijo.