Publicada el 18/06/2019 a las 06:00 Actualizada el 17/06/2019 a las 22:29

Cs cumple con su palabra: en Andalucía lo estamos demostrando.

@InesArrimadas "En solo 100 días hemos cerrado 85 chiringuitos y 3 consorcios. Con ese dinero hemos abierto un plan de refuerzo de inglés para los niños" #VamosHuelva pic.twitter.com/eBDDQNmnUj — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 22 de abril de 2019

41 millones en sentencias

La publicitada "supresión de chiringuitos" por parte del Gobierno andaluz de PP y Cs se queda, en el caso de los 82 consorcios de empleo supuestamente cerrados, enEn realidad, lo realizado es la liquidación de cinco de ellos, pendiente aún de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (). El recorte de consorcios de empleo por parte del actual Gobierno andaluz es una continuación del que inició la Junta con el PSOE, un proceso que está suponiendo además un elevado coste para la Administración. Los trabajadores despedidos de lo que Cs llama "agencias de colocación" de socialistas, despedidos por la Junta cuando gobernaba el PSOE, han logrado 725 sentencias favorables de un total de 740.El Consejo de Gobierno encargó en febrero a laque iniciase el proceso para la "disolución, liquidación y extinción definitiva" dede un total de 87. Se trababa, concretamente, de las(los conocidos como "consorcios Utedlt"), que llevabanDicho anuncio fue convertido por el Gobierno andaluz y los partidos que lo sustentan, en especial Ciudadanos, en el ejemplo de que se desmantelaban superestructuras políticas ineficientes del PSOE.Como la medida lleva el sello de la "regeneración", que abandera la macroconsejería que dirige Juan Marín, de Cs,Ya en la precampaña electoral de las autonómicas Inés Arrimadas decía: "". El partido, en su cuenta de Twitter, dijo tras el acuerdo del Gobierno andaluz de febrero: ""., que en realidad nunca llegó a constituirse, la Fundación Mediara y la Agencia de Evaluación Educativa.afirmó en marzo en Diario de Córdoba el parlamentario de Cs Fran Carrillo. Su compañera Teresa Pardo también hablaba en febrero desde la tribuna del Parlamento de 85 "".En realidad los consorcios Utedlt ya aparecen como "en extinción" en unde la Junta de octubre de 2018. Según un informe delNo provocan gasto alguno "desde hace años", según una respuesta por escrito ade la propia Consejería de Hacienda.Además de estos datos, la consejera de Empleo, Rocío Blanco, de Cs, terminó de ofrecer este lunes la fotografía de estos consorcios en el Parlamento, donde tenía una comparecencia sobre el tema. Blanco, al descender al detalle, explicó que el Gobierno andaluz del PSOE anunció la liquidación de los consorcios Utedlt en 2010, aunque estos planes han venido sufriendoEl resultado es que en febrero de este año, cuando el recién formado Gobierno andaluz de PP y Cs anunció su medida, había ya 78 acuerdos de disolución adoptados, de los que en 31 casos los consejos rectores de estos consorcios ya habían firmado los acuerdos de liquidación. Hasta aquí, lo que dejó hecho el Gobierno anterior.Algo más de cuatro meses después de ese acuerdo, el balance –ofrecido por la propia Blanco en la Comisión de Empleo– es queque están pendientes de su exposición pública. Si no hay reclamaciones ni surge alguna otra dificultad administrativa,Se trata de tres consorcios en la provincia de Sevilla, una en la de Almería y otra en la de Cádiz.De la supresión de más de 80 "chiringuitos" llenos de "colocados del PSOE", a la liquidación de cinco consorcios. Y además, de cinco consorcios sin trabajadores que ya no generaban gasto.Blanco señaló que en otros cinco consorcios sólo queda la convocatoria de las reuniones de los consejos rectores para proceder a la liquidación. Esto se producirá, dijo Blanco, "en breve", previsiblemente el mes que viene. O sea, que de cinco pasarán a diez en julio, si se cumplen los planes de la consejera. Algo más de retraso llevan otros 16 consorcios, en los que se ha aprobado la disolución, pero no la liquidación.El desmontaje de los Utedlt lleva fundamentalmente la firma del PSOE. Blanco recalcó durante su comparecencia el desastre que, en términos judiciales, ha supuesto. La consejera explicó que, tras despedir a todo el personal de los consorcios, la Administración se enfrentó a 759 recursos, de los que 740 han terminado en sentencias firmes. De ellas,mientras que en 15 ocasiones el despido se consideró procedente.El importe bruto a pagar es de más de 41 millones de euros, de los que se han pagado ya 27,4 millones. El consejero afirmó que no era posible precisar la cuantía final que costará la liquidación.