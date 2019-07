Torra al declarar sobre los lazos amarillos en la Generalitat: "Sí, desobedecí"

Publicada el 04/07/2019 a las 17:22 Actualizada el 04/07/2019 a las 17:38

El president de la Generalitat,, afirmó, al declarar como investigado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)a la Junta Electoral Central (JEC) por no retirar los lazos amarillos de edificios públicos en periodo electoral: ", porque yo me debo a un mandato superior de la ciudadanía de defensa de los derechos humanos".Así se desprende delel 15 de mayo, al que ha tenido acceso TV3, y recogido por Europa Press, en el que también Torra explica que no dictó la orden de retirar los símbolos porque consideró que "era una orden manifiestamente ilegal dictada por un órgano que, no era una autoridad competente superior a mí".El TSJC ha procesado al president de la Generalitat por presunta desobediencia a la orden de la JEC de retirar estos símbolos de los edificios públicos durante la campaña electoral tras abrir un procedimiento a raíz de una querella de la Fiscalía Superior de Cataluña.