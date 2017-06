'Wonder Woman', vetada en un festival de cine en Argelia

, capital de Argelia, en el que estaba programa su proyección la noche del pasado domingo. La cinta de Patty Jenkins formaba parte de la segunda edición de Nuit du Cinéma, un festival organizado conjuntamente por la distribuidora MD Cine y la organización Arts et Culture d'Alger para celebrar el mes sagrado del Ramadán.Amina Idjer, jefe de prensa de MD Cine, explicó el declaraciones a AFP recogidas por Europa Press, que Wonder Woman fue retirada debido a. Además, apuntó que la cinta estaría disponible para su proyección ua vez se resolviesen dichas cuestiones.A pesar de las explicaciones, la noticia corrió como la pólvora tras la repentina cancelación. No en vano,argumentando la nacionalidad israelí de la actriz protagonista, cediendo así a la presión de grupos que se oponen a la ocupación de la tierra palestina por parte de Israel.En Argelia también: '¡No! No en Argelia', rezaba el lema de la iniciativa. Razón por la cual se especulaba que Argelia también se uniría, de esta manera, a la prohibición de que Wonder Woman llegase a las salas de cine.Por el momento, el Ministerio de Cultura argelino no ha ofrecido declaraciones al respecto. La película todavía espera su estreno este fin de semana en otros países árabes como Túnez, Marruecos, Egipto y Emiratos árabes.