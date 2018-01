Mujeres cineastas se "solidarizan" con la "lucha" contra el acoso en EEUU y alertan de que España "no es una excepción"

La Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales ( CIMA ) se ha "solidarizado" con la denuncia y conde las profesionales de Estados Unidos, alertando de que el cine y el audiovisual español "no constituyen una excepción a esta realidad".Así, ha resaltado, en un comunicado recogido por Europa Press, que lo sucedido durante la entrega de los Globos de Oro "no es producto de un momento o de una sola denuncia, por muy escandalosa que sea", sino responde a "un proceso de toma de conciencia de la desigualdad en el mundo del cine y de que".Por ello, entiende queen el cine y el audiovisual español, instando a los profesionales del sector a "no permitir que las situaciones de acoso se perpetúen". En su llamada, también incluyen a los medios de comunicación, a los que pide "colocar este debate en el importante lugar que merece, lejos de la frivolidad"."El acoso sexual es una manifestación del abuso de poder y allá donde el poder está en manos mayoritariamente masculinas ese acoso se dirige contra las mujeres y es una de las expresiones de la violencia contra ellas. Lamentablementea esta realidad", ha afirmado.En este sentido, ha criticado que durante semanas los medios de comunicación se hayan dirigido a las"con la misma pregunta: ¿qué piensas de esto, has sufrido alguna vez acoso sexual en tu profesión?"."Entendemos sus razones profesionales para insistir en esta pregunta, pero nos preguntamos a la vez quéexiste en este cuestionamiento y también por qué no dirigen a los hombres de la profesión otra pregunta que sí hacen sus colegas norteamericanos", ha destacado.De esta manera, CIMA ha elogiado a "algunas mujeres valientes" de la profesión que han contado a los medios casos concretos vividos por ellas. "Siempre y lógicamente sin señalar al culpable, ya que este acoso es difícil de probar y no se puede pedir a nuestras actrices y profesionales que se arriesguen a", ha añadido."El desproporcionado interés, a veces morboso, que suscita este tema no es sinoque considera a las mujeres como objetos", ha destacado.