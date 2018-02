Michael Wolff: "Trump es impredecible y por lo tanto es peligroso"

"No solo está loco, es estúpido". Eso es lo que al parecer piensa Thomas J. Barrack Jr, colaborador dedesde hace tres décadas, del actual presidente de los Estados Unidos. Al menos, según el relato que hace el periodista y escritoren Fuego y furia (Península), el libro sobre el Gobierno estadounidense que agita Washington desde su publicación el pasado enero. No es de extrañar: el volumen de 400 páginas está repleto de citas tan jugosas como aquella, extraídas de más deen el mismo centro de la Casa Blanca, a la que el propio Trump le dio acceso. Debe de haberse arrepentido. En sus páginas, la administración aparece como un caos de intrigas y sinsentidos, y el presidente como alguien muy poco cualificado para el puesto, intratable y despreciado por sus propios colaboradores.El escritor Mario Vargas Llosa hablaba del volumen como "uno más entre las decenas que se publican sobre el nuevo ocupante de la Casa Blanca". Parece ser el único en pensarlo. Las consecuencias de Fuego y furia, que vendióen tres semanas, han sido excepcionales. El propio Trump avivó el escándalo al tratar de parar, a través de sus abogados, la publicación del volumen, lo que solo consiguió que se adelantara su salida. Desde entonces, el ruido no ha hecho más que crecer. En la gala de los Grammy, Hillary Clinton participó en un sketch en el que aparecía leyéndolo. despedido el pasado agosto de su puesto como jefe de estrategia de la Casa Blanca, ha caído en desgracia también en la página ultraderechista Breitbart News, de la que era fundador, después de que se conocieran los despectivos comentarios que hacía sobre su exjefe en el libro de Wolff. Ante tal alboroto, el grupo Planeta tardó días en anunciar su publicación en España y cuatro afanados traductores lo han tenido listo en poco más de un mes.Pero Fuego y furia también ha suscitado críticas. Y no solo por parte de la administración Trump —el propio presidente lo ha definido como "el libro falso de"—. Jonathan Martin, corresponsal político de The New York Times, calificaba de "opaca" la atribución de las fuentes de Wolff, una opinión compartida por otros reporteros que cubren la Casa Blanca. Con frecuencia, Wolff describe escenas o conversaciones al detalle, sin aclarar de qué manera obtuvo la información, si estaba presente o la conoce a través de uno de los implicados o de terceros. No son pocos los. Periodistas de distintos medios han señalado varios errores o imprecisiones a lo largo del volumen. E incluso algunas fuentes, mencionadas con su nombre y apellido,de lo que supuestamente dijeron. Es el caso de Barrack , por ejemplo. Quien no ha dado un paso atrás en ningún momento ha sido Steve Bannon , cuyo peso en el libro como una de las fuentes más valiosas de Wolff es evidente.El escritor está acostumbrado. No es la primera vez que este polémico periodista —especializado en el fango de los medios de comunicación y habitual de las tertulias televisivas, aunque cáustico con sus compañeros de profesión— tiene que enfrentarse a quienes le acusan de poco riguroso. En la habitación del Ritz que le acoge durante la etapa madrileña de su, parece tener respuestas para todo.. Este es el retrato que hacen sus cargos más altos. A este respecto, lo que yo opine es totalmente irrelevante. De hecho, es difícil no estar convencido por la descripción que dan ellos, y también se corresponde con las interacciones que yo he tenido con él. Pero lo más importante y lo más alarmante es que esta sea la descripción que dan las personas cercanas a él. [Entre las fuentes que sí aparecen citadas con nombre y apellido están Sam Nunberg, asesor de la campaña; Kellyanne Conway, directora de campaña y asesora, y Katie Walsh, subjefa de Gabinete.]. Muchos de ellos ya no están ahí. En los primeros seis meses de esta Presidencia, los altos cargos salieron de la Casa Blanca como suele ocurrir al final del mandato. Han sido tan sinceros sobre esto porque están en estado de shock. Estas son las personas que tienen que lidiar con él día tras día, y es extremadamente difícil hacerlo. En una Casa Blanca en el caos total, creo que todo el mundo siente que no puede hacer su trabajo y que sus carreras se van a ver perjudicadas por su asociación con esta situación.. Aquí tenemos dos puntos. En la mayoría de las Casas Blancas, los presidentes se rodean de colaboradores con los que han trabajado durante mucho tiempo. Son personas leales los unos con los otros, creen en una misión común y han dedicado sus carreras a quien quiera que sea el presidente. En la Casa Blanca de Donald Trump, muy pocos de los que se han incorporado le conocían bien. Incluso Steve Bannon, la figura central del libro, entró en la campaña en las últimas semanas. Todos llegaron en la Casa Blanca pensando que, si Donald Trump había sido elegido presidente, esto tenía que significar algo. Cuando alguien sale elegido, debe de comprender algo, ya que ha logrado este hito. Es más que el beneficio de la duda: es el presidente de los Estados Unidos. Trabajar en la Casa Blanca beneficia la carrera de todo el mundo, son profesionales, sienten que tienen alguna responsabilidad… Así que [están ahí] por todos los motivos tradicionales. Pero entonces se dan cuenta, en casi cada caso, de que esto distaba de forma significativa de lo que se esperaban.. No tiene ninguna idea para el país, no le podría importar menos. Está dispuesto a adherirse a cualquier idea que de alguna manera pueda conseguirle más popularidad o mantener su base electoral, cualquier objetivo a corto plazo que pueda ser la meta del momento. Pero en cuanto a tener una idea... es algo que roza el absurdo.. Porque es lo que le funcionaba. Durante su carrera ha estado en todas partes : ha sido demócrata, ha estado a favor del aborto… Como vendedor, vendes lo que la gente está dispuesta a comprar. Esto es lo que la gente empezó a comprar de él, y él respondió y siguió con ello. Tiene ciertos impulsos que sí se corresponden con los de la extrema derecha. No creo que tenga sentimientos particulares por la inmigración per se, pero sí algunos prejuicios: ‘Ya no quedan americanos’. Esto parecía funcionar. Hay un momento que describo en el libro, en el que está dando un discurso en Alabama relacionado con la campaña del Senado, y no va muy bien, nadie responde. De la nada, se saca esto sobre los futbolistas que se arrodillaban durante el partido de la NFL, y todo el mundo responde. [Varios jugadores de la liga de fútbol americano habían mostrado su rechazo ante "la opresión de las personas negras", en palabras del atleta Colin Kaepernick, mediante el gesto simbólico de arrodillarse durante el himno de Estados Unidos.] Así que se deshace de todo lo demás y se centra en esto. Es un showman y está actuando para su público.[Silencio.] Estoy intentando pensar… Sí, es muy posible que sea peligroso. Es impredecible, y por lo tanto es peligroso. Por otra parte, no tiene ninguna capacidad. Es difícil hacer algo cuando no sabes qué hacer. Movilizar al Gobierno es una tarea muy compleja, y él no tiene ni la experiencia ni el conocimiento. En este aspecto, quizás sea menos peligroso. Dudo mucho que nos arrastre a una guerra al estilo de George Bush. Dicho esto, ¡no se sabe! Él es como es.. Puede que sí. Creo que hay un amplio rango de cosas que podrían derrumbar a Donald Trump. Trump está excepcionalmente expuesto, no ha tomado las precauciones más básicas que deben tomar los políticos. Y esto es parte del drama diario. Qué va a ocurrir, nadie lo sabe.La Fiscalía está investigando, pero creo que no cabe duda sobre que el Gobierno ruso quería sembrar confusión en esta campaña. Hasta qué grado la gente de Trump participó de forma activa, no se sabe. Si participaban de forma activa, inconscientemente o si solo eran una pandilla que no daba en el blanco y que eran estúpidos… no lo sabemos.. Claramente, de haberse imaginado que el libro sería negativo, dudo que lo hubiera aprobado. Pero no creo que se imaginara nada. Creo que para él, el libro era una idea aburrida, así que no estoy seguro de que pensara más allá de: "Esto es un libro, los libros no me interesan".. No sabía qué me iba a encontrar, no tenía prejuicios. Solo pensé que era un momento particular, excepcional, distinto, pero estaba abierto a la posibilidad de que fuera... diferente aunque exitoso. En realidad, con lo que me encontré fue… con un conjunto de catástrofes.. Lo primero: no son mis colegas. Hacen otro trabajo. El periodismo diario es distinto de escribir un libro. Y esa es la clave: los periodistas senior que informan sobre la Casa Blanca saben que virtualmente todos en la administración piensan que Donald Trump es idiota. Pero no pueden informar sobre ello porque tienen que volver todos los días. La ventaja de escribir un libro es que puedo distanciarme y mirar las cosas desde otra perspectiva. Mi trabajo está hecho. Yo no tengo que volver.. Totalmente. Ser una mosca en la pared. Eso es lo que quieres conseguir. Durante los muchos meses que estuve en la Casa Blanca, creo que no hice ni una pregunta. No soy como los periodistas que están a 12 metros, en la sala de prensa, que quieren saber acerca de metas, y fines, y explicaciones, y patatín y patatán. Yo no quería saber nada de eso. Yo solo estaba ahí para escuchar.. Son mierdas. Están enfadados. Ellos hacen su trabajo, y en un momento dado llego yo y les robo la historia. Son periodistas. ¿A quién no le gusta tener la exclusiva? Y si alguien consigue la historia antes de que tú lo hagas, quieres un motivo que justifique que eso haya ocurrido. Es natural. Pero lo verdaderamente importante es que esta historia va a contarse de muchas maneras. Colocar la idea de que la prensa de Washington es propietaria de una historia... es una reivindicación débil. Informar a diario es importante, y habrá muchas versiones de la presidencia de Donald Trump.. Es un poco extraño, porque escribí eso sin pensar que fuera a resultar polémico. Esto es lo que los periodistas hacen cada día. Ese es el trabajo. No puedo imaginar trabajar de otro modo. Tienes fuentes de fiar, cuya fiabilidad se ha demostrado antes, así que las sigues, o tienes historias contradictorias, así que entrevistas a más gente. Y llegas a una comprensión básica de la versión que se corresponde con todo lo que sabes. De alguna manera, tienes que fiarte de mí, el periodista, como tienes que fiarte de todos los periodistas. De nuevo, son gilipolleces. Nadie tiene el monopolio sobre la verdad. Yo desde luego no lo tengo. Soy el escritor, en esta situación, intentando expresar de la mejor manera posible lo que he visto y escuchado. Más allá de eso, ¿qué más puedes hacer?. No contaba con nada. Te metes en estas cosas, como en cualquier otra cosa, y piensas: "No voy a dar con una historia, estoy jodido". Y luego aguantas y todo cobra sentido, y la gente empieza a hablar contigo. Es sencillamente periodismo. No sé cómo acabas teniendo suerte en estas situaciones… No lo sé, porque siempre pienso que no voy a tener suerte.. La mayoría de la gente no se ha desdicho. La mayor parte de la gente ha estado en plan: "Sí, bueno, yo, pero no…". No creo que me hayan sorprendido con esto. Hay gente que podría haberlo hecho... [porque] les pilló por sorpresa. Pero se han portado bien con el tema.. No, no lo he hecho. No digo que no lo vaya a hacer, pero en las semanas tras la publicación del libro no hemos hablado.. Es difícil decirlo, porque realmente han exprimido el libro. Sigo pensando que el mensaje central es la disolución del círculo más cercano a Trump: es una historia extraordinaria a nivel histórico, que los asesores más cercanos al presidente lo rechacen.Soy un escritor, solo pretendo mostrar cómo es la vida, cómo son las cosas. Esta es una imagen vívida. A mí me gustaría saber si alguien se va a la cama a las seis y media y se come una hamburguesa.. Decidí no meterme en el libro. Decidí que era importante que esto no fuera sobre mí. Que se tratara de las personas más cercanas a él. Supongo que era una táctica literaria.. Eso fue gracioso, hizo que todo el mundo se callara. Que alguien saliera diciendo: "Bueno, es que la cena era en su casa".. Sí. Porque creo que en la mente del lector no generaba esas dudas. En la mente del lector, lo hacía más inmediato. De repente se convierte en tu historia, era más directo.. De momento, sí, está más que acabado.