'Las distancias' y 'Benzinho', Biznagas de Oro del Festival de Málaga

El jurado de lade la vigésimo primera edición delha concedido laa la Mejor Película Española al drama Las distancias de la directora Elena Trapé ; y la Biznaga de Oro a la Mejor Película Iberoamericana a Benzinho, del realizador Gustavo Pizzi. Ambos premios están dotados con 12.000 euros. Informa Europa Press.Asimismo, el Premio Especial del Jurado ha sido para las películas Casi 40, de David Trueba, y La reina del miedo de Valeria Bertuccelli. La Biznaga Vibuk a Mejor Actor ha ido a parar a Javier Rey, por la película Sin fin, mientras que la Biznaga Hotel AC Málaga Palacio a Mejor Actriz ha recaído en Valeria Bertuccelli por La reina del miedo y Alexandra Jiménez por Las distancias.El jurado, según ha dado a conocer este sábado el director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar, acompañado por los representantes de los distintos jurados del festival.La Biznaga de Plata a la Mejor Actriz de Reparto ha ido a parar a, y el de Mejor Actor de Reparto aEl deha sido para Daniel Díaz Torres y Alejandro Hernández por Los buenos demonios. La Biznaga de Plata a la Mejor Música es para Edesio Alejandro por Los buenos demonios. Las de Mejor Fotografía y Mejor Montaje han recaído en Guillermo Nieto y Pablo Zumárraga por No dormirás.El jurado de la Sección Oficial de Largometrajes a concurso ha estado integrado por el director de cine Mariano Barroso, la escritora y ensayista Marta Sanz , la maquilladora Sylvie Imbert, la actriz Aura Garrido y la directora Manane Rodríguez.La Biznaga de Plata Premio Especial del Jurado de la Crítica, integrado por Alicia García, Laura García Torres, Francisco Blanco, Salvador Llopart y Javier Zurro, ha sido para Benzinho, de Gustavo Pizzi, porAdemás, una vez realizado el recuento de votos del público asistente a las proyecciones de esta sección, la Biznaga de Plata Premio del Público Gas Natural Fenosa es para Mi querida cofradía, de Marta Díaz de Lope.Por otro lado, el Jurado Oficial de la sección Zonazine de la 21 edición del Festival de Málaga. Cine en Español, integrado por Alejo Levis, Tamara Arévalo y Valentina Viso, ha concedido, de Meritxell Colell; mientras que la Biznaga de Plata a la Mejor Película Iberoamericana ha recaído en Casa Coraggio, de Baltazar Tokman, que también se ha llevado la Biznaga a Mejor Dirección.La Biznaga de Plata a la Mejor Actriz y al Mejor Actor han sido para Sofía Urosevich, por Casa Coraggio y Dani Casellas, de Yo la busco. Una vez realizado el recuento de votos del público asistente a las proyecciones de esta sección, la Biznaga de Plata Premio del Público ha sido para Traigan la hierba, de Denny Brechner, Alfonso Guerrero y Marcos Hecht.La Biznaga de Plata al Mejor Documental, dotada con 8.000 euros, ha recaído en 'Ainhoa, yo no soy esa', de Carolina Astudillo,El jurado, integrado por Patrick Bernabé, Andrés di Tella, Marta Andreu y Anders Riis-Hansen, ha concedido la Biznaga de Plata al Mejor Director a Juan Manuel Sepúlveda Martínez por The Still Life of Harley Prosper.