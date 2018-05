Fallece la cantante y actriz María Dolores Pradera a los 93 años

Cantante de éxito

La cantante y actriz españolaha fallecido este lunes en Madrid a los 93 años, según informa el diario El País , que cita fuentes familiares.Maria Dolores Pradera nació en 1924 en Madrid, pero a los seis años de edad se marchó a Chile con su familia regresando poco después a España. En su adolescencia vivió la Guerra Civil española y a su término inició estudios de bachillerato que no terminó para dedicarse al mundo de la interpretación y la música. En la década de los 40, Pradera comenzó su andadura como intérprete en películas como Yo no me caso (1944) o Los habitantes de la casa deshabitada (1946), pero fueron sus papeles en Altar Mayor (1943) y Inés de Castro, donde representaba a Doña Blanca de Navarra, los que le proporcionaron prestigio y popularidad.La fecha de 1947 fue clave en la vida personal de la cantante y actriz, ya que contrajo matrimonio con el actor y escritor, del que se separó diez años después. Fruto de esta relación fueron los dos hijos de la pareja, Fernando y Helena.Pradera también exploró la representación teatral en diversos teatros de España y México y participando en la compañía teatral de. Especialmente destacables son sus interpretaciones en obras de Madre, el drama padre (1942) de Enrique Jardiel Poncela, y su participación en representaciones de textos claves de dramaturgos como Federico García Lorca y José Zorrilla.Posteriormente, Pradera se convirtió en la actriz principal del Teatro Eslava de Madrid con la versión de La Celestina, una obra con la que acudió al Festival de Teatro de las Naciones en París.En 1954 pasó a forma parte del Teatro Nacional María Guerrero durante tres temporadas, donde representó comedias como El Rinoceronte, El Jardín de los cerezos y Soledad. Mientras, en el Teatro Lara representó Las tres perfectas casadas de Alejandro Cassona y en 1968 interpretó Mariana Pineda de García Lorca, en el Teatro Marquina de Madrid.Sus últimos trabajos en el cine fueron la película Fortunata y Jacinta (1960) y La Orilla (1970), donde la actriz culminaría una progresiva retirada de los escenarios y las pantallas para centrarse en el mundo de la canción. Sin embargo, Maria Dolores Pradera sufrió una grave enfermedad en 1984, por la que tuvo que ser hospitalizada, y que le obligó a dejar los escenarios, reapareciendo en 1987 tras superar la dolencia.de María Dolores Pradera, debutando en 1952 como cantante en la boite de Alazán, y ya en esta fecha se decantaría por un estilo que sería su seña de identidad musical, el género lírico y folclórico. Prueba de ello son los cerca de 30 discos de oro recibidos a lo largo de su carrera.Algunos de los temas que la encumbraron como interprete musical de referencia en el estilo folclólico son Fina estampa, Toda una vida, Quisiera amarte menos, El tiempo que te quede libre, Amarraditos, En un rincón del alma, Dos amores, Limeña, Amanecí en tus brazos, Son de la loma, Carino malo y Tú que puedes vuélvete.Pradera dotó a su música de un sesgo internacional, como demuestranque realizó por Latinoamérica, como en el caso 20 Años México (1993) que le proporcionó un gran éxito en este país.Maria Dolores Pradera obtuvo numerosas distinciones en reconocimiento a su labor artística, como prueba la concesión de la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo otorgada por el l Consejo de Ministros en abril de 2001. También recibió ese mismo año el Premio Homenaje de la industria discográfica de los Premios Amigo. Además, la cantante y actriz recibió el, la Medalla de Bellas Artes, así como el Premio Lara (1992), la Medalla de Oro de Madrid al Mérito Artístico (1987) o el Premio Orquídea en (1993)