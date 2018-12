La asamblea de la SGAE no aprueba los nuevos estatutos

Publicada el 27/12/2018 a las 18:55 Actualizada el 27/12/2018 a las 18:56

Los socios de la SGAEpropuestos por la junta directiva, lo que supone no alcanzar la mayoría necesaria de dos tercios para aprobarlos y que sean rechazados en asamblea.En total, el sí ha conseguido 13.074 votos, mientras que el no un total de 9.920 votos (un 40,91%). Las abstenciones han alcanzado los 242 votos (un 1,07%), para un total de 22.236 votos.De esta manera, la entidadque vencía este viernes 28 de diciembre en el que se pedía a la SGAE adaptarse a la normativa europea. A partir de ahora, se abre un periodo de incertidumbre en el que el Ministerio podría o bien intervenir la entidad o retirar su licencia. La junta directiva de la SGAE pidió a todos los socios de la entidad que. "Al final, lo que estamos haciendo es parchear los estatutos a base de cambios", reconocía el presidente de la SGAE, José Ángel Hevia en una rueda de prensa, secundado por los otros cuatro vicepresidentes de la entidad.El propio vicepresidente del Colegio Audiovisual, Antonio Onetti, habló de unos "estatutos de mínimos solo para adaptarse a la Ley y no favorecer a nadie", resaltando que "".En los estatutos que se votarán el 27 de diciembre –y que deben de ser enviados a Cultura, previo requerimiento del departamento de José Guirao– se incluyen, entre otras novedades, una Comisión de Supervisión con cinco socios ajenos a la junta y uno externo a la entidad.. El entendimiento vendría en base a ajustarse a los puntos marcados en la ley", señalaba Hevia, quien además ha adelantado que el objetivo de esta junta es el de crear una Comisión de Estatutos en el futuro., recordaba el presidente de la SGAE, tras adelantar que la junta en cualquier escenario "seguirá trabajando para todos los socios". Eso sí, teniendo en cuenta que podría llegar tanto la "retirada de licencia" del Ministerio de Cultura y Deporte como la intervención ministerial.