Estados Unidos le deniega varias veces el visado a un actor de 'Roma' para acudir a los Oscar 2019

El actor mexicano, que interpreta a Fermín en, tiene pocas posibilidades de acudir a los Oscar 2019. El intérprete del filme dirigido por, ha solicitado la visa en tres ocasiones para acceder a los Estados Unidos con motivo de la 91º gala de los Oscar.En todos los casos el permiso le ha sido denegado, según recoge la revista Quién , lo que dificulta en gran medida que Guerrero pueda asistir a la ceremonia de entrega de los Oscar junto a sus compañeros de reparto.para que el actor asista junto al resto de los nominados a los Oscar, previa invitación para que la embajada de Estados Unidos permitiera su entrada al país. En la carta se especificaba que Guerrero estaba invitado a la gala de losy de los"Expresamente,. En mi segundo intento, decían que yo iba a trabajar, y yo contesté que no, que iba como invitado", relató Guerrero a la revista. Roma, película en la que Guerrero participa, opta a 10 estatuillas, siendo el primer filme en español nominada en la categoría de mejor película, la más importante.El actor mexicano confía en poder arreglar la situación, a pesar de que no es la primera vez que un invitado a la gala de los Oscar se queda sin poder entrar a Estados Unidos a causa de su férrea política migratoria. En 2017, y a pesar de ganar el premio a la mejor película de habla no inglesa, la actrizy el director Asghar Farhadi (El viajante) no acudieron en protesta a laque no entregaba visados a ciudadanos iraníes., productor del documental Last Men in Aleppo, también nominado a los Oscar el año pasado, también tuvo problemas con su visado y no supo hasta pocos días antes si acudiría a la ceremonia a la que finalmente asistió.