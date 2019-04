Muere el director y crítico de cine Diego Galán

Publicada el 15/04/2019 a las 16:30 Actualizada el 15/04/2019 a las 16:47

Hasta siempre Diego. Convertiste el @sansebastianfes en un festival de tod@s y nunca te olvidaremos.

Encuentra tu película allí donde estés...

DEP / Goian bego pic.twitter.com/3Zy2c1KcgE — Festival S.Sebastián (@sansebastianfes) 15 de abril de 2019

.@jlrebordinos: “Ha muerto Diego Galán, un apasionado por el cine, sin el que no se podría entender la historia de nuestro festival. Descanse en paz. Un fuerte abrazo a sus seres queridos.” pic.twitter.com/SbxouyLj5x — Festival S.Sebastián (@sansebastianfes) 15 de abril de 2019

Ha fallecido el crítico y director de cine Diego Galán. Con él conocimos mejor la historia del cine. En @tve_tve nos deja trabajos como la serie 'Memorias del cine español', que dirigió y presentó en 1978 -- > https://t.co/qMljXgVhaU pic.twitter.com/c9ZGbEOupY — Archivo RTVE (@ArchivoRTVE) 15 de abril de 2019

El cineasta, crítico e historiador cinematográficoha fallecido a los 72 años de edad, según ha anunciado en su cuenta de Twitter el, que dirigió durante dos etapas, de 1986 a 1989 y de 1995 al 2000 y al que siguió vinculado como consejero. "Hasta siempre Diego. Convertiste el Festival de San Sebastián en un festival de todos y nunca te olvidaremos. Encuentra tu película allí donde estés...", ha escrito el certamen que dirige hoy José Luis Rebordinos. Galán ha sido una de lis principales analistas del cine español desde que comenzara su labor a finales de los años setenta.Su trabajo como crítico no se detuvo desde entonces, pues hasta su muerte ha mantenido una sección semanal en el periódico El País, titulada Cámara oculta —el último artículo se publicó el pasado jueves—, y estrenó su último documental, Manda huevos, en 2016. La Academia de Cine le concedió el pasado mes de octubre lapor su "admirable trayectoria y su apoyo constante al cine español", un galardón que se sumaba al Premio Alfonso Sánchez que le concedió la institución en 2010.Galán comenzó a escribir crítica en 1967 en la revista Nuestro cine, y tras su cierre desarrolló esta labor, diario con el que colaboraba, exceptuando sus etapas como director de Zinemaldia, desde principios de los ochenta. Galán rodó también numerosos documentales centrados en la historia del cine español y dirigió, entre otros, trabajos sobre el montador(Pablo G. del Amo, un montador de ilusiones, 2005), la representación la mujer a lo largo de la historia del cine español (, 2013) y la del hombre (, 2016). Además, su labor se ha desarrollado también en televisión, con las series de no ficción Una historia de Zinemaldia, Memorias del cine español y Queridos cómicos.El crítico escribió varios libros sobre la historia del cine español, entre ellos 18 españoles de posguerra —en colaboración con Fernando Lara—; Venturas y desventuras de la prima Angélica; Berlanga o el cine muerto de hambre; Fernando Fernán-Gómez, apasionadas andanzas de un señor muy pelirrojo; Emiliano Piedra, un productor; Jaime de Armiñan; 15 cartas a Fernando Rey;; Pilar Miró: nadie me enseñó a vivir; y 50 años de rodaje. Festival de Cine de San Sebastián.