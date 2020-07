Javier del Pino: “La serie 'Ozark' me ha hecho ver lo difícil que es blanquear dinero, el rey Juan Carlos ha tenido que pasarlo muy mal”

Publicada el 10/07/2020 a las 06:00

Javier del Pino dirige en la cadena Ser, A vivir que son dos días, en las mañanas de los fines de semana. Antes de empezar a conducir este magacín radiofónico en 2012, fue corresponsal de la Ser en Estados Unidos durante quince años y se convirtió en un experto en la política, la sociología y los medios de comunicación americanos que ha divulgado como nadie. De entre las series recientes, ha destacado para Continuará la producción disponible en Netflix Ozark. “Es una serie recomendable por mil razones, creo que ninguna de las temporadas desilusiona y es una buena opción para pasar el verano” afirma Pino.

Por el momento están disponibles tres entregas y un total de 30 episodios. Netflix acaba de anunciar que la serie terminará con una temporada cuatro dividida en dos mitades de siete episodios cada una. Una buena opción para una serie con un punto de partida muy potente. “La historia es muy curiosa, se trata de un financiero, un hombre bueno que se dedica a las finanzas y de repente, no hago ningún spoiler (es el comienzo), se ve metido a trabajar blanqueando dinero para un cártel mejicano de droga extremadamente violento” desvela Pino remitiéndose al detonante de Ozark, que tiene mucho que ver con el motivo por el que le resulta tan interesante: “He elegido Ozark porque es la primera serie de televisión que aborda un tema que he visto muchas veces en el cine pero nunca en las series. Es la idea del hombre común que de repente se ve envuelto en un mundo que le es completamente ajeno, de violencia, un mundo para el que no está preparado en absoluto pero en el que se tiene que desenvolver”.

El nombre de la serie se debe al lugar en el que se desarrolla. “El va a vivir a Ozark, que está basado en un sitio real, que existe, el lago de los Ozarks, en Misuri” señala Pino. La familia protagonista vive en Chicago y acaba de la noche a la mañana en este lago, creado condenando un tramo de río con una presa, lo que le confiere una forma de meandros que hace que tenga muchísimos kilómetros de costa. Javier del Pino sabe interpretar la peculiaridad de este paisaje: “Es de lo más interesante de la serie, donde está situada, porque es un lugar muy reconocible en Estados Unidos. Es una especie de frontera en la que los ricos viven muy bien y los pobres viven muy mal y están los dos juntos, separados tan solo por una carretera” nos explica: “Va gente que se ha educado en Harvard, gente que tiene mucho dinero y acude a pasar el verano. Pero conviven, aunque solo sea unos meses al año, con gente que tiene muy poco dinero, que vive en caravanas, hillbillies (catetos) americanos sin ninguna cultura y con un desprecio total por la vida”.

La serie refleja este encuentro entre clases sociales. “Me gusta como se establecen vínculos entre esos dos mundos”, señala Javier del Pino sobre este conflicto. La familia protagonista no es de veraneantes, desde luego, pero si de urbanitas sofisticados que pasan a relacionarse con ambientes turbios de un mundo rural que conocemos por la ficción americana, por series como Fargo, True Detective y tantas otras, pero que siempre nos sorprenden con el sabor local. “La influencia de estos dos mundos tan separados es real, porque es verdad que existe; no hay nada mas americano que darte la vuelta en una esquina y encontrarte con un mundo totalmente distinto”, aclara Javier del Pino. El propio creador de la serie, Bill Dubuque, veraneaba en este lago de adolescente y allí tuvo sus primeros trabajos. Aún vive en el estado, en San Luis.

Encabezan el reparto dos estrellas, Jason Bateman, que también ha dirigido ocho de los episodios, por uno de ellos fue premiado con un Emmy, y Laura Linney, “tiene un desarrollo fantástico a lo largo de la serie que me ha encantado”, destaca Pino, que alaba los personajes femeninos de esta propuesta y muy especialmente a Julia Garner, “interpreta a una chica, Ruth, que vive en una caravana y que de alguna manera se ve implicada en los negocios de blanqueo. Es una de las actrices que más me ha deslumbrado en los últimos tiempos en televisión”.

“En resumen, me gusta por muchas razones y por cierto, me resulta muy curioso lo difícil que es blanquear dinero. Yo no me había fijado, pero pensándolo, uno se da cuenta de lo mal que lo ha tenido que pasar el rey Juan Carlos, porque cuesta mucho coger dinero de la droga, o coger dinero que te han regalado y convertirlo en moneda de curso legal”.

Hemos preguntado a Javier del Pino por otras recomendaciones para los seguidores de series y ha tomado carrerilla: “He despedido a Homeland, Modern Family y El show de Larry David. He visto Tiger King porque había que verla. He intentado ver Space Force, con Steve Carrell y John Malcovich y me ha decepcionado porque no me hace ninguna gracia. Entre las series que recomendaría está Derry girls, es una serie que está ambientada en el Londonderry irlandés de los primeros noventa, con lo que tiene de fondo el terrorismo del IRA, esa violencia. Creo que es un lugar al que no hemos llegado nosotros todavía con el terrorismo de ETA. Me ha encantado Never have I ever (Yo nunca), sobre una familia de origen indio que busca su sitio en Estados Unidos y la chica lo pasa muy mal. De alguna manera me ha recordado a como mis hijas lo han pasado al volver a España después de haber crecido en Estados Unidos. Me ha encantado Lo que hacemos en las sombras, que es esta serie de uno de los miembros de The flight of the conchords, que gira en torno a un grupo de vampiros que vive en Staten Island, cerca de Nueva York y me ha parecido extraordinariamente divertida, es con la serie con la que mas me he reído últimamente. He visto Breeders (Bendita paciencia), de Martin Freedman, el actor de Sherlock y está muy bien porque representa de manera realista lo que representa ser padre o por lo menos lo negativo de ser padre o madre. Entre las series españolas estoy viendo Mira lo que has hecho. Todo lo que hace Berto me hace reír. Y luego voy a citar dos que en cierta manera se parecen aunque no se parezcan en nada, que son Vamos Juan y The Politician. Vamos Juan trata sobre un político español y creo que se parece mucho a lo que es la política española y es de Javier Cámara, que creo que es el mejor actor de comedia que hay en España. y The politician es sobre como creo que es la política en Estados Unidos; ambientado en un lugar completamente distinto a lo que es una carrera presidencial, porque se sitúa en un instituto, pero tiene todos los elementos de la política americana; dinero, fama, mentiras, frustraciones, ambiciones… y me está atrapando mucho. Así que esas son. ¿He visto demasiadas, verdad?”