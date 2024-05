"¿Sabía usted que un profesor de historia de 70 años amenazaba la seguridad nacional de Estados Unidos?” Con estas palabras comienza el relato en un post de Facebook del miércoles 15 de mayo el historiador israelí Ilan Pappé, contando su infortunio en el aeropuerto de Detroit (EE.UU.), donde el FBI le esperaba para interrogarle durante dos horas.

El autor de La limpieza étnica de Palestina, publicado en francés originalmente por la editorial Fayard y reeditado más tarde por La Fabrique, dice que aterrizó en suelo estadounidense el lunes 13 de mayo, para a continuación ser "llevado" por dos agentes, que además confiscaron su teléfono móvil.

"¿Es usted partidario de Hamás? ¿Considera que las acciones israelíes en Gaza son un genocidio? ¿Cuál es la solución al 'conflicto' (en serio, ¡eso es lo que me preguntaban!)? ¿Quiénes son mis amigos árabes y musulmanes en Estados Unidos, y desde cuándo los conozco, qué tipo de relación tengo con ellos?". Lo que quiere destacar es que las preguntas de los dos agentes, cuya actitud no fue ni "abusiva" ni "grosera", eran "realmente alucinantes". Agotado tras un vuelo de ocho horas, dice que les contestaba mencionando lo ya escrito en sus libros, o a veces de "una manera lacónica, con un sí o un no".

El jueves 16 de mayo, la editorial La Fabrique denunció el interrogatorio en un comunicado de prensa, pidiendo el fin de "la represión de las voces críticas con Israel y en apoyo del pueblo palestino". Contactada por Mediapart, La Fabrique se declaró "indignada" por ese incidente, que descubrió a través de la publicación en Facebook de un post de Ilan Pappé. "Le escribimos para expresarle nuestro apoyo. Desgraciadamente, no es sorprendente, en los tiempos que vivimos, asistir a un endurecimiento de las actitudes hacia quienes expresan críticas a Israel o apoyan a los palestinos en los países occidentales".

Lo que es particularmente "aberrante" en este caso, prosigue la editorial, "es que las preguntas versaban todas sobre Israel, Hamás, si consideraba que había un genocidio en Gaza o no, o sus amistades...". Preguntas sobre sus propias opiniones y su vida personal, por tanto, y "no sobre su participación en alguna manifestación". Para la plataforma ONG francesas por Palestina, el interrogatorio de Ilan Pappé "forma parte de un fenómeno más amplio de deslegitimación de la solidaridad con los palestinos".

Esta plataforma recuerda que publicó un informe en 2021 en el que numerosos casos concretos demostraban la amplitud del fenómeno en los últimos diez años en Europa, pero también en Estados Unidos. "Es el amordazamiento de la libertad de expresión, de conciencia y de pensamiento lo que hoy está en juego", denuncia Béatrice Ores, portavoz de la Unión Judía Francesa por la Paz (UJFP), que difundió el relato del historiador por redes sociales. Asimismo, lamenta que "los israelíes que quieren denunciar el genocidio en curso en Gaza también sean objeto de ataques", y califica la situación de "muy grave".

La UJFP recuerda el contexto en el que se produce este interrogatorio, en un momento en el que las universidades de Estados Unidos, Francia e Israel están siendo atacadas por su labor de investigación, "o por la esencia misma de lo que son". "Todos los universitarios israelíes que se oponen a la posición oficial israelí están siendo acosados, un poco como la caza de brujas que vimos en la época del comunismo, pero esta vez se aplica a una nueva categoría de personas. Conociendo el trabajo académico e histórico de Ilan Pappé, esto es aún más lamentable", afirma Béatrice Ores.

La editorial Fayard "censura" su libro en Francia

Este interrogatorio por parte de agentes del FBI se produce varios meses después de otro episodio que causó indignación en Francia, donde su antiguo editor, Fayard, decidió no volver a publicar su libro La limpieza étnica de Palestina, a raíz de los atentados de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023. "Lo retiraron bruscamente del mercado con el pretexto de que el contrato había terminado, pero no nos engañan. Fayard censuró la reedición de su libro", afirma la portavoz de la UJFP.

El equipo de La Fabrique tampoco cree la razón oficial dada por Fayard. "Se explicaron diciendo que el contrato había expirado, y así se lo dijeron concretamente al traductor. Pero aunque los contratos de cesión tienen una duración limitada, en general son renovables", explica Jean, uno de los responsables. “Es verdad que no querían reeditarlo; se puede imaginar por qué". Alertada por un "librero atento", La Fabrique, que ya había publicado los primeros libros de Ilan Pappé en los años 2000, decidió reeditar al historiador.

"Es alguien que conocíamos y nos gustaba, así que encajaba en nuestro catálogo. Además, es un libro importante y, en la época actual, nos parecía más que necesario que estuviera a disposición de los lectores", prosigue Jean.

A finales de 2023, cuando la historiadora francesa Ludivine Bantigny constató que Fayard había retirado el libro del mercado y que se trataba de "censura", lo reseñó en la red social X, señalando que "la limpieza étnica sí era considerada un crimen contra la humanidad, punible según el derecho internacional".

"La represión y la criminalización de la solidaridad con el pueblo palestino están alcanzando niveles espantosos en Francia, Alemania y Estados Unidos... Esta vez, las autoridades americanas la toman con un historiador israelí. Israelí pero anti-sionista, es cierto. Su valentía es extraordinaria", declaró la historiadora a Mediapart.

"¿Puede explicar @potus (Joe Biden) por qué los agentes federales americanos copiaron todo lo que había en su teléfono?", se pregunta el investigador y especialista en Palestina Zachary Foster, compartiendo la publicación de su colega.

Las manifestaciones propalestinas en las universidades de EEUU dejan ya más de 700 arrestos Ver más

"La buena noticia es que acciones de este tipo llevadas a cabo por Estados Unidos o países europeos bajo la presión del lobby israelí o del mismo Israel hacen palpable un gran pánico y una profunda desesperación ante el hecho de que Israel pueda convertirse pronto en un Estado paria, con todo lo que ello implica", concluye Ilan Pappé en su post de Facebook.

Traducción de Miguel López