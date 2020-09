Aramburu califica de "desacierto" el cartel de 'Patria': "Incumple con no perder de vista el dolor de las víctimas"

Publicada el 02/09/2020 a las 13:02 Actualizada el 02/09/2020 a las 13:46

El escritor Fernando Aramburu considera un "desacierto" el cartel de HBO para el lanzamiento de la serie Patria --inspirada en su novela-- y lo ha atribuido a "una estrategia de marketing" que no comparte.

"El primer cartel promocional de la serie de televisión Patria me parece un desacierto. Incumple una norma que yo me impuse cuando escribí mi libro: no perder de vista el dolor de las víctimas del terrorismo, tratarlas con la empatía y el cariño que merecen. La serie, en mi opinión, sí lo hace", ha señalado en un texto recogido por Europa Press de su blog.

Aramburu ha recordado que, "a diferencia de numerosos opinantes precipitados", ya ha visto los ocho capítulos de la serie y hay en dichos capítulos "una o dos secuencias" que le "chirrían". "Pero la trama es en líneas generales próxima a lo que yo narré en mi novela, con una clara línea divisoria entre quien sufre y quien hace sufrir", ha añadido.

Además, considera que al mismo tiempo hay "un nítido propósito" de mostrar la circunstancia humana de cada uno de los personajes. "Los pasajes de la filmación en que se muestran escenas de atentados de ETA son explícitos y están claramente vinculados a la ideología que los propició, no dejando margen alguno para lucubraciones justificadoras", ha asegurado.

Para el escritor, en la serie también "quedan claras" las consecuencias del terrorismo en la vida privada de quienes lo padecieron. Es por ello que entiende que este primer cartel --al que, en sus palabras, "seguirán otros menos susceptibles de generar polémica"-- no es "suficiente para formarse una impresión completa" de la serie.

"Por más que esta incluya, como mi novela, un episodio de malos tratos en comisaría, cosa que solía ocurrir, si bien a espaldas de la ley; ley, que como se sabe, fue aplicada en ocasiones con resultados condenatorios. Atribuyo el cartel a una estrategia de marketing que no comparto", ha concluido.

El cartel promocional de la serie publicado por HBO en sus redes sociales ha despertado un aluvión de críticas tanto de muchos usuarios como de políticos y asociaciones, al entender que equipara el sufrimiento de las víctimas de ETA y sus familiares con el de los presos de la banda terrorista y su entorno. El propio Aramburu subía el pasado martes a sus redes sociales una foto del cartel en la plaza de Callao acompañada de la frase 'Madrid, hoy, ahora'. La vicesecretaria de Organización del PP y presidenta del partido en Navarra, Ana Beltrán, ha reclamado este miércoles a HBO que retire el cartel publicitario de la serie Patria, ha escrito por Twitter. Las críticas han llegado también desde Vox y Ciudadanos.

El póster está compuesto de dos imágenes. A la derecha aparece, bajo una lluvia torrencial, una mujer sujetando el cadáver de su marido, que acaba de ser objetivo de un atentado de la banda terrorista. A la izquierda aparece un joven desnudo tirado en el suelo de una oscura habitación en la que al fondo aparecen otras tres personas, es decir, un condenado o sospechoso de ETA aparentemente torturado en dependencias policiales. Dos imágenes unidas en un mismo cartel bajo el lema 'Todos somos parte de esta historia'.