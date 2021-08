Adiós a Lou Grant, un maestro de periodistas fuera de serie

En este final de agosto ha muerto, a los 91 años, el actor Ed Asner. Quizás un desconocido para los más jóvenes, pero un personaje emblemático de la televisión de los setenta, tras encarnar al periodista Lou Grant en la serie que, con ese título, se exhibió durante buena parte de la década en TVE. Asner participó en decenas de películas, en series televisivas tan populares como Raíces y, en los últimos años se dedicó con éxito a tareas de doblaje. En total obtuvo siete premios Emmy y cinco Globos de Oro, además de una estrella en el Paseo de la Fama, en Hollywood. Pero todo ello queda oscurecido por su papel protagonista en Lou Grant.

En Estados Unidos –y por ende en todo el mundo– la televisión ha emitido centenares de series de policías y de médicos, con todo tipo de giros y tramas para ir renovando un subgénero que aportaba desde siempre miles de horas de programación. Pero, a principios de los años setenta, apareció una serie sobre periodismo y periodistas que se ubicaba en la redacción de un gran periódico de Los Ángeles, y mostraba el día a día de los profesionales y, a través de sus capítulos, temas de la realidad poco abordados hasta entonces como el urbanismo, los movimientos sociales, el drama de las drogas, el racismo, y un largo etcétera.

We are sorry to say that our beloved patriarch passed away this morning peacefully. Words cannot express the sadness we feel. With a kiss on your head- Goodnight dad. We love you.