"No son lenguas muertas, las estáis matando": profesores de Cultura Clásica se concentran para pedir su obligatoriedad

Publicada el 06/11/2021 a las 16:23 Actualizada el 06/11/2021 a las 16:53

Profesores aglutinados en torno a la plataforma Escuela con Clásicos se han concentrado este sábado 6 de noviembre ante el Ministerio de Educación para reclamar la obligatoriedad de la asignatura después de que, como denuncian, no se haya aceptado "la propuesta de obligatoriedad de una sola de estas asignaturas en al menos un curso", según informa Euopa Press.

Como señala la plataforma en su página web, "ante la extrema gravedad de los borradores publicados por el Ministerio, donde tanto la Cultura Clásica como el Latín y el Griego quedan diluidos en una enorme amalgama de materias, y sin que se haya aceptado la propuesta de obligatoriedad de una sola de nuestras asignaturas en al menos un curso, la plataforma Escuela con Clásicos, a la que está adherida la asociación Cultura Clásica, ha convocado una concentración ante el Ministerio de Educación y Formación Profesional".

Con esta concentración, "se pretende poner freno a un proyecto que amenaza con reducir aún más la presencia en el sistema educativo de materias que se encontraban en claro riesgo de extinción, como la Cultura Clásica o el Griego, antes de su definitiva aprobación y puesta en marcha".

Consideran que esta decisión supone el "enésimo golpe contra las Humanidades", y que esto no afecta únicamente al profesorado de Latín y Griego, sino también "al de la Universidad, al alumnado de Clásicas o al de cualquier otro ámbito relacionado con las Humanidades".

Los manifestantes han reivindicado de este modo las materias clásicas y se han mostrado en contra el borrador del Decreto de Enseñanzas Mínimas para el desarrollo de la LOMLOE al considerar que supone una amenaza para las materias clásicas en la educación secundaria. En las pancartas se han leído frases como "Gracias a las clásicas somos lo que somos", "En España no me dejan aprender griego", "Humanidades sin latín... ¿Estás de coña?" o "No son lenguas muertas, las estáis matando".