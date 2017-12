El turismo internacional crece en España un 9,1% hasta noviembre y alcanza los 77,8 millones de visitas

Cataluña y Baleares, a la cabeza hasta noviembre

Un 6,7% más de alojamiento hotelero

Casi un 13% sin paquete turístico

España recibió a más deen los primeros once meses del año, lo que supone un aumento del 9,1% con respecto al mismo periodo del pasado año, cifra total de turistas recibidos en 2016 (75,6 millones), según la Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur), difundida hoy por el Instituto Nacional de Estadística ( INE ) y recogida por Europa Press.En noviembre, visitaron el país 4,4 millones de turistas internacionales, un 7,4% más que en el mismo mes del año anterior., con el 28,2% del total, fue el, por delante de Cataluña (22,4%) y Andalucía (13%).De enero a noviembre,de turistas hacia España, registró un repunte del 7%, con 18 millones de visitantes, el 23,1% del total. En noviembre, se mantiene como el principal mercado emisor de turistas hacia España, con 913.373 visitantes, lo que representa el 20,7% del total de las entradas, tras registrar un aumento del 5,4% respecto a noviembre de 2016.Le, que experimentó un crecimiento del 6,1% en los once primeros meses, hasta los, el 14,6% del total de llegadas, y Francia, con casi 10,7 millones de turistas internacionales y un aumento del 0,4%, representando el 13,7% del total.En noviembre, Alemania y Francia emitieron 594.451 visitantes (+9%) y 535.781 (+0,5%), respectivamente. Alemania se posicionó en segundo lugar en Canarias (21,9% del total), mientras que los turistasDe enero a noviembre, losel número de turistas emitidos hacia España, hasta los 5,45 millones, un 7% del total. Le siguieron Italia y Holanda, con 3,9 y 3,5 millones de visitantes, respectivamente, representan el 5,1% y el 4,5% del total, lo que les convierte en quinto y sexto mercado emisor.Entre el resto de los países de residencia cabe destacar los crecimientos de los(+33,7%) y Suiza (+22,1%), que aportaron 2,5 millones y 1,9 millones de turistas respectivamente. Por otra parte, las entradas de turistas rusos aumentaron un 14,1%, hasta casi 1,1 millones de visitantes.Las comunidades que más turistas reciben hasta noviembre son, con más de 18,2 millones y un, seguido de Islas Baleares, con más de 13,7 millones, un 6,2% más. Canarias se sitúa en tercer lugar con 13 millones, un 7,9% más.En(once millones de turistas, un 9,2% más), Comunidad Valenciana (8,5 millones de visitantes, un 15,7% más) y la Comunidad de Madrid (6,2 millones de visitantes, un 16,2% más).En noviembre,elegido por los turistas extranjeros, con casi 1,2 millones de visitantes, un 6,7% más, captando el 28,2% del total. Le siguen, que recibió 986.712 turistas extranjeros,, con el 22,4% del total, y Andalucía, que captó 572.589 turistas internacionales, un 4,4% más, con el 13% del total de los visitantes recibidos.A continuación se sitúan la Comunidad de Madrid, con 534.273 visitantes extranjeros,, y la Comunidad Valenciana, que aumentó un 19,5% el número de turistas extranjeros, hasta los 451.753 visitantes. Por último figura Baleares, con 177.390 visitantes, un 16,2% más.En lo que llevamos de año la red dede turistas internacionales, con 63,4 millones de visitantes llegados en avión, lo que supone un aumento del 11%. En el resto, se incrementaron un 15,8% las entradas por puertos y un 5,3% por tren, mientras las llegadas por carretera cayeron un 0,4% hasta noviembre.En cuanto al tipo de establecimiento, el, con 62 millones de turistas, donde el alojamiento hotelero creció un 6,7%, mientras que la vivienda de alquiler lo hizo un 21,3%. El resto de alojamientos de mercado repuntó un 16,7% en comparación con hace un año.El alojamiento de no mercado aumentó un 9,4% en los once primeros meses del año, siendo utilizado por. Por otro lado, la vivienda en propiedad aumentó un 1,3%, con 4,6 millones de visitantes y la de familiares o amigos, con casi 9,7 millones de alojados, creció un 13,4%.Por otra parte, un, recreo y vacaciones en los once primeros meses del año, mientras los que viajaron a nuestro país por negocio y motivos profesionales subieron un 0,6%. Por su parte, los que visitaron España por otros motivos bajaron un 2,9%.Por último, los que viajaron a nuestro país, con 54,8 millones, mientras que los que lo hicieron con paquete turístico, más de 22,9 millones, se elevaron un 4,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior. En noviembre, más de 1,2 millones de visitantes viajaron sin paquete turístico, un 14,3% más, frente a los 3,1 millones que llegaron con paquete turístico, un 4,9% más.Lay la de cuatro a siete noches un 9,1%, según los datos acumulados, que revelan un repunte del 2,9% entre los visitantes de entre 8 y 15 noches y un 9,3% de más de 15 noches.En noviembre, la duración de la(dos millones), con un aumento del 8,9%. El número de visitantes con mayor duración —más de 15 días— repuntó un 35,3%. Además, el número de visitantes con una duración de su viaje de entre ocho y quince días creció un 20,5%.