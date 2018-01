Rato responsabiliza a Guindos de su dimisión en Bankia y dice que le ofreció un puesto en una empresa cotizada

El expresidente de Bankiaha responsabilizado al ministro de Economía, Industria y Competitividad,, de su dimisión al frente de la entidad en 2012 , de la forma en la que se llevó a cabo y de sus consecuencias, y ha revelado queen una empresa cotizada para convencerle."La decisión de mi dimisión, cómo se llevó a cabo y sus consecuencias fueron, ha señalado Rato en declaraciones a Europa Press en respuesta a la comparecencia del ministro ante la comisión de la crisis del Congreso.En ella, Guindos aseguró que fue Rato el que inicialmente decidió dimitir, pero que, cuando éste trató de continuar al frente de Bankia incluso después de haber comunicado su decisión a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), sí que exigió su marcha El exvicepresidente del Gobierno ha subrayado, no obstante, queel domingo día 6 de mayo durante una reunión en su despacho del Paseo de la Castellana, tras una reunión con tres competidores en la queUna vez a solas, según el relato de Rato, el titular de Economía trató depara convencerle, algo que "no hizo falta" y le pareció "ridículo".Al día siguiente, el ex ministro visitó en La Moncloa al presidente del Gobierno,, para. Seguidamente, según Rato, envió un correo electrónico "a toda la plantilla" de Bankia para comunicar su dimisión y evitar asíde Guindos.Además, ha indicado que esa misma mañana mantuvo una conversación por teléfono con Guindos, quien le instó a ponerse en contacto con su sucesor al frente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri . Éste, según Rato, le dijo quey aseguró que hablaría el mismo martes con el ministro.Según el relato del ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), en la conversación mantenida ese mismo martes día 8 por la tarde el titular de Economía,, tal como hizo.En ese proceso que duró más de un mes, según Rato, las tres reuniones celebradas desde el domingo después de Semana Santa fueron sin la presencia del Banco de España "pero con, a los que el ministro llegó a encargar", según sus propias explicaciones.Mientras tanto, el Banco de España aprobaba el plan del Grupo Bankia-BFA para cumplir el decreto ley 2/2012.