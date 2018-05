El PNV, a última hora

Violencia machista, Justicia y Policía Local, las más apoyadas

Acuerdos con PSOE, Podemos y PDeCAT

Rebajas fiscales e IVA reducido en dependencia

Más inversión en Navarra, Asturias y Canarias

El Pleno del Congreso ha aprobado este miércoles el, los segundos del Gobierno de Mariano Rajoy en minoría y con el mismo respaldo que en 2017: PP y sus socios electorales de UPN y Foro, más Ciudadanos, los canarios de Coalición Canaria (CC) y Nueva Canarias (NC), y también el PNV, pese a seguir en vigor el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, informó Europa Press.Durante las votaciones decisivas, el resultado más repetido ha sido, de PSOE, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, PDeCAT, Compromís y EH-Bildu. Entre los votos del no había tres ausencias (dos diputadas de Unidos Podemos y otra del PSOE).Al concluir la última votación, todo el Grupo Popular se ha puesto, que ha saludado al presidente Mariano Rajoy y se ha abrazado con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Una secuencia que ha precedido una serie de selfies y fotografías de los diputados del PP con los ministros.Pese a sus reticencias iniciales a negociar y apoyar los Presupuestos por la situación en Cataluña, que retrasó su tramitación, al final el PNV acabó negociando el proyecto con el Gobierno y este miércolesSegún ha dicho el partido nacionalista, votar a favor de los Presupuestos estando en vigor el 155 no ha sido una decisión fácil y se ha tomado "por responsabilidad" y porque, a su juicio, contribuirá a levantar la intervención del Estado en Cataluña. A ojos de su portavoz, Aitor Esteban, la retirada de este artículo de la Constitución en Cataluña. "No lo digo a humo de pajas. Lo digo con conocimiento de causa", afirmó Esteban.Todo ello después de haberse cobrado la mayor enmienda de todas las introducidas en los Presupuestos: laal 1,6% para 2019 y 2020, el aumento de la base reguladora de las pensiones de viudedad al 56% este año y al 60% el siguiente y el retraso del factor de sostenibilidad, previsto para 2019, hasta 2023.En total, el proyecto de Presupuestos sale del Congreso en dirección al Senado con, todas ellas con el beneplácito o el acuerdo del PP salvo una enmienda pactada por UPN con la oposición, y apoyada por Ciudadanos, para habilitar primas más generosas a la generación de energía renovable por parte de pequeños productores.Otras enmiendas han encontrado el, como el aumento en 120 millones de euros contra la violencia de género, 100 millones para las administraciones autonómicas y 20 millones para las entidades locales, en conformidad a lo acordado por los grupos en el Pacto de Estado.También ha encontrado apoyo de los principales grupos de la Cámara la enmienda dedicada a, al definir un tipo adicional de cotización del 10,6% —se aplicará una vez el Gobierno desarrolle el reglamento sobre el coeficiente reductor a la edad de jubilación para este colectivo— y otra con dos millones adicionales para impulsar la modernización del sistema público de Justicia.De todas las enmiendas aprobadas, la gran mayoría, 257, fueron incorporadas en la Comisión de Presupuestos, todas ellas del PP y de los grupos que apoyan las cuentas del Gobierno. Ya en el Pleno, el proyecto ha sumado, incluidas algunas pactadas del PP con otros grupos, como el PSOE, Unidos Podemos, PDeCAT o Compromís.Con el PSOE, el Gobierno ha pactado incorporar en el articulado de la ley una disposición parapara reservistas de especial disponibilidad y militares en sus últimos diez años.Con Unidos Podemos, los acuerdos alcanzados contemplan(a raíz de una propuesta de Compromís) y permitir una utilización más flexible de las cinco semanas de paternidad por los empleados públicos.Por otro lado, la enmienda que el PDeCAT ha conseguido pactar con el PP para los Presupuestos pasa por tributar al tipo reducido del 4% del IVA todo servicio a la dependencia que cuente con, al menos, el 10% de financiación pública.Antes, en la Comisión de Presupuestos, el PP pactó con Ciudadanos distintas rebajas fiscales, como elevar a 10.000 euros el mínimo exento a tributar de los premios de Lotería, deducciones a la compra de acciones de empresas de nueva creación y que la Agencia Tributaria pueda revisar pérdidas contables de empresas que busquen convertir créditos fiscales.Asimismo, también han comprometido que en todas convocatorias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se incluyan becas específicas para estudiantes con necesidades especiales a partir del curso en 2019-2020, un complemento mensual de 250 euros para los examinadores de Tráfico.Las enmiendas pactadas con UPN han supusieron movilizar, principalmente dedicados a inversiones de carreteras, la cuenca hidrográfica del Ebro e instalaciones deportivas, mientras que Foro ha llevado a las cuentas 20 millones en ayudas a las centrales térmicas para reducir emisiones, más ayudas a la reconversión industrial y reactivación de las cuencas mineras. En total,, según aseguran desde esta formación.Por su parte, con Coalición Canaria el PP ha pactado las condiciones por las que las comunidades pueden gastar el remanente de sus superávit, con un, a partir del cual estas administraciones deberán contar con la autorización de Hacienda.Tanto Nueva Canarias y Coalición Canaria han pactado con el PP que Energía pueda aumentar las retribuciones a aquellas instalaciones eléctricas que aumenten su capacidad. Además, con el diputado de NC, Pedro Quevedo, el Gobierno ha pactado, con vigencia indefinida, y extendida también a Baleares, Ceuta y Melilla.