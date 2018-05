El PNV votará a favor de los Presupuestos de Rajoy "por responsabilidad" y porque contribuirá al levantamiento del 155

Cuatro argumentos

Pensiones

los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que no solo entiende "inevitable, sino también inminente". Además, cree que, de esta forma, "evita el abismo", y asegura que, "lejos de constituir un cheque en blanco" al Gobierno, le permite tener influencia para "una solución dialogada en Cataluña", según informó Europa Press.En comunicado, la Ejecutiva nacional de la formación explicó que este miércoles por la tarde los cinco diputados del PNV votarán sí a las cuentas públicas estatales para 2018,El EBB mostró su "convencimiento de que es la decisión que, de forma más eficaz, va a contribuir al pronto levantamiento del artículo 155 en Cataluña", que"A lo largo de los últimos meses, dirigentes y portavoces del PNV, incluido este EBB, hemos manifestado nuestra negativa a negociar los PGE de 2018 si el artículo 155 seguía en vigor en Cataluña, y que ésta era una cuestión de principios", añadió.Además, explicó que han "mantenido esta posición hasta hoy por principio de responsabilidad". "Entendíamos y entendemos que lo responsable con Cataluña, pero también con el autogobierno de Euskadi,", apuntó.La formación indicó que "esta situación ha cambiado en los últimos días", ya que la Generalitat de Cataluña ", y la desactivación del artículo 155 está muy próxima en el tiempo". "En este nuevo contexto, el mismo principio de responsabilidad nos lleva a no bloquear los Presupuestos", aseveró.El PNV explica que "este principio de responsabilidad se expresa en cuatro grandes argumentos". El primero de ellos es que. "Una vez que Joaquim Torra ha sido investido president, existe un poder legítimo catalán que está encaminado a la conformación de un nuevo Govern" y a la desactivación del 155 en cuestión de semanas, días u horas. El PNV está políticamente volcado y comprometido en confirmar esta previsión", aseveró.Además, asegura, en segundo lugar, queporque "el bloqueo de los Presupuestos empujaría, aún más, hacia el abismo a la situación política española y catalana". "Sin Presupuestos, el conflicto no estaría más cerca de encauzarse, sino que se enconaría y alejaría de la posibilidad de un diálogo constructivo", precisó.Asimismo, destaca que. "El más que probable adelanto electoral abriría escenarios de pronóstico muy preocupante que, por responsabilidad, deben evitarse, y así lo hacemos", subraya.El tercer argumento que esgrime es que. "Votar en contra de los Presupuestos representaría un gesto testimonial, pero sin efectos reales ni prácticos de cambio para Cataluña", apunta.A su juicio, "lejos de constituir un cheque en blanco al Gobierno del PP, esta decisión permite al PNV mantener su capacidad de influencia política en el Estado para contribuir a una solución dialogada y acordada en Cataluña", además deEn cuarto lugar, señala que pretende "hacer valer el acuerdo que incrementa las pensiones de todos y todas las pensionistas del Estado ". "El apoyo del PNV a estos Presupuestos garantiza que el colectivo de pensionistas vea aumentada su prestación,. Este incremento es incluso superior entre quienes perciben las rentas más bajas y en el colectivo de viudas", recordó.Por último, afirma que su objetivo también es. "Los Presupuestos que va a apoyar el PNV recogen además una inversión récord de 540 millones de euros en Euskadi: dan un impulso definitivo a la Alta Velocidad y a otras infraestructuras estratégicas, consiguen una tarifa eléctrica justa para la industria vasca y fomentan numerosas iniciativas en los ámbitos de la I+D+i, la cultura y el medio ambiente, entre otros", concluye.