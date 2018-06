Más del 95% de los beneficiarios del bono social aún no había renovado su ayuda antes de marzo

6.204 consumidores menos con bono

Más del 95% de los beneficiarios del bono social de la luzsu ayuda, al disfrutar de este descuento en su factura de la electricidad bajo los criterios aprobados por el Gobierno en 2009 y no bajo la, aprobada en octubre de 2017, según informó Europa Press.A fecha de 28 de febrero de este año, únicamente ello hacían ya bajo los últimos criterios establecidos por el Gobierno en su regulación de consumidor vulnerable,de un total de 2.353.397 con la ayuda reconocida.Así se desprende de la respuesta dada por el Gobierno a la batería de preguntas registrada por el portavoz de Energía de Esquerra Republicana,, que se había interesado en el Congreso por el número de consumidores de esta ayuda que hubieran efectuado su renovación, tras losPara seguir disfrutando de esta ayuda, dirigida a combatir la pobreza energética, elhabía fijado el día 10 de abril como fecha límite para renovarla, ya bajo los nuevos criterios. Sin embargo, el Gobierno optó por, hasta el mes de octubre, este plazo habilitado para que los consumidores acogidos al anterior esquema del bono social pudieran solicitar su inclusión en el nuevo modelo.Varias formaciones, entre ellas, habían solicitado al Gobierno la ampliación de este plazo ante las dificultades a las que, criticaban, debían enfrentarse los potenciales beneficiarios para acceder a las ayudas, debido a lo cual anticipaban unEn su respuesta, fechada el pasado 24 de mayo, el Gobierno afirma que la(CNMC) no dispone del número de consumidores que han renovado esta ayuda tras este decreto, aunque ofrece el número de beneficiarios antes justo de entrar en vigor este decreto, a, y el último dato disponible, de 28 de febrero.Entre ambas fechas se registra una–un 0,26% menos– aunque el Ejecutivo matiza que este descensocon el número de renovaciones, ya que no todas las personas que faltan del antiguo criterio han procedido a su renovación, ni todos los del nuevo criterio proceden de unaAsí, apostilla el Gobierno, algunas de las personas que están acogidas al bono social bajo los nuevos criterios puede que hayan accedido al mismo por primera vez y también puede haber personas que, con el cambio de condiciones,