El Gobierno dar por hecho que si el PP rechaza su senda de estabilidad España dispondrá de 6.000 millones menos en 2019

Publicada el 20/07/2018 a las 14:53 Actualizada el 20/07/2018 a las 15:29

info Libre

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernesara el periodo 2019-2021, así como el límite de gasto no financiero para el próximo año, conocido como techo de gasto, que subirá un 4,4%, hasta los 125.064 millones de euros, según ha anunciado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.Con la aprobación del techo de gasto se da eldel próximo año. En este sentido, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha destacado que este incremento del límite de gasto no financiero "facilitará un presupuesto expansivo, para garantizar una recuperación económica justa", informa Europa PressJunto al techo de gasto, el Gobierno ha dadodebatida el jueves en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).Los nuevos objetivos de déficit público serán del 1,8% del PIB en 2019, del 1,1% en 2020 y del 0,4% en 2021, con lo que se relajan los objetivos previstos anteriormente (-1,3% en 2019, -0,5% en 2020 y +0,1% en 2021). La ministra ha subrayado que, con la nueva senda, la inercia de la economía española "podría dar cumplimiento a los objetivos de estabilidadMontero ha destacado que de esta nueva sendaEn concreto, de las cinco décimas en las que se amplía el objetivo de déficit para 2019, una será para la Administración Central, dos para las comunidades autónomas y otras dos para la Seguridad Social.En total, estas cinco décimas conllevarán un aumento de los recursos de2.500 millones para CC.AA., 2.500 millones para Seguridad Social y 1.000 millones para Administración Central. De este modo, la previsión del Gobierno es que las comunidades presenten un déficit del 0,3% del PIB el próximo año; del 0,4% en el caso de la Administración Central, y del 1,1% en el de la Seguridad Social. Las corporaciones locales, por su parte, estarán en equilibrio.Montero ha advertido al PP, que el jueves votó en contra de esta nueva senda en el CPFF, deque tendría que el Senado, donde tiene mayoría absoluta el PP, no aprobara la nueva senda de estabilidad, pues según ella supondría volver a los objetivos anteriores.La ley de Estabilidad Presupuestaria, sin embargo, no dice eso, sino que el Gobierno tendrá que plantear una nueva propuesta en el plazo de un mes. Fuentes del ministerio consultadas poraseguraron que si el Senado rechaza la propuestade manera que dará por definitiva la posición de la Cámara alta, donde el PP tiene mayoría absoluta, lo que mantendría en en vigor los objetivos de estabilidad actuales y no sería posible disponer de 6.000 millones adicionales para 2019."Las grandes afectadas por esta situación serían las comunidades autónomas y la Seguridad Social, porque hemos sido generosos en la distribución de los objetivos y el Estado no se ha reservado para sí todo el margen, sólo una décima", ha subrayado Montero, que ha insistido en que"O se está a favor de tener 6.000 millones de euros más que nos autoriza Europa, o no.ha afirmado la ministra de Hacienda, que cree que "sería bueno" que los candidatos a presidir el PP dijeran lo que opinan al respecto.En cualquier caso, Montero ha dejado claro que las Cortes deben pronunciarse sobre los objetivos de estabilidad, perocon lo que, aunque se rechacen los nuevos objetivos en el Parlamento,Del déficit público del 1,1% del PIB previsto para 2020, una décima corresponderá a la Administración Central, otra a las comunidades autónomas y nueve décimas para la Seguridad Social, según las previsiones del Gobierno. Por su parte, todo el déficit público estimado para 2021 (-0,4% del PIB) procederá de la Seguridad Social, ya queEn cuanto a los objetivos de deuda pública, la ministra ha explicado que éstaen los próximos años. Las previsiones del Ejecutivo son superiores a las que realizó el anterior Gobierno, aunque lo hizo con otra senda de estabilidad presupuestaria.En concreto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez estima que la deuda pública se situaráEstos objetivos contrastan con los estimados por el Gobierno de Mariano Rajoy, que proyectó que la deuda pública alcanzaría el 95,2% en 2019, el 92,4% en 2020 y el 89,1% en 2021.