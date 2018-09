Ryanair cancela en España más de 80 vuelos por la huelga de tripulantes

Publicada el 28/09/2018 a las 16:33 Actualizada el 28/09/2018 a las 16:56

Vista de la camiseta con el mensaje "Ryanair must change" (Ryanair debe cambiar) que llevan los tripulantes de cabina y de pilotos de la aerolínea durante la huelga en el aeropuerto de Charleroi (Bélgica)

Los vuelos cancelados en España a raíz de la huelga de los tripulantes de cabina (TCP) de Ryanair ascienden a 88 hasta las 16 horas de este viernes, según datos de USO que recoge Europa Press y que. En total,durante un paro de 24 horas convocado también en Portugal, Italia, Alemania, Bélgica y Holanda, con un total de 50.000 pasajeros afectados.Los dos nuevos vuelos cancelados son procedentes de Knock y Shannon (Irlanda) hacia Lanzarote, que se suman a: cuatro vuelos en Tenerife, tres en Lanzarote, cuatro en las rutas entre Barcelona y Sevilla, uno entre Barcelona y Málaga (ida y vuelta), uno entre Barcelona y Vigo (ida y vuelta), los vuelos desde Madrid a Pisa y Santiago (ida y vuelta) y los de Sevilla hacia Santiago y Valencia (ida y vuelta). Los sindicatos USO y Sitcpla han informado en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas de que estas cancelaciones adicionales de vuelos se están produciendo porque la aerolínea "no ha comunicado cuáles son las operaciones protegidas por los servicios mínimos a los trabajadores".Por su parte,, según ha precisado en su cuenta de Twitter. La compañía detalla que pese a las "lamentables e injustificadas" huelgas unos 400 vuelos han operado ya con puntualidad. La aerolínea, que ha vuelto a pedir disculpas a sus pasajeros afectados, prevé transportar este viernes a unos 400.000 clientes pese a la huelga en toda su red. Asimismo, asegura que todos los afectados han recibido mensajes de texto o correos electrónicos para avisarles de las cancelaciones e informarles de las alternativas de vuelo y opciones.En España, hasta las 12.30 horas,, según ha informado el Ministerio de Fomento con datos recabados por Aena. En total, Ryanair ha programado 784 operaciones para este viernes.Los sindicatos cifran en 1.000 tripulantes y 1.000 pilotos los llamados a la huelga . Asimismo, también han indicado queen los aeropuertos de Sevilla, Santiago de Compostela, Girona, Valencia, Las Palmas, Tenerife Sur y Alicante, medida que solicitaban los sindicatos para evitar las guardias conocidas como 'imaginarias' en salas no adaptadas para este fin.La aerolínea de bajo coste, con sede en Dublín, ha presentado una queja ante la Comisión de Bruselas por "prácticas anticompetitivas" y. Ryanair está obligada a pagar compensaciones por la cancelación del vuelo si no ha avisado de la misma con, al menos, 15 días de antelación. Estas compensaciones serán en función de la distancia del vuelo cancelado. La mínima es de 250 euros y la máxima de 600 euros, según el reglamento europeo.