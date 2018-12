La obra pública cierra en 2018 en máximos de los últimos ocho años

Publicada el 30/12/2018 a las 16:57 Actualizada el 30/12/2018 a las 16:58

Año preelectoral en los ayuntamientos

Lade los últimos ocho años, dado que sumará unos 15.900 millones de euros, importe que además supera en un 24% a la del año anterior.Así se desprende de los datos de licitación pública de los once primeros meses del año, periodo en el que se sacaron a concurso proyectos por un total de 14.642 millones, un 33% más, según informa la patronal de grandes constructoras y concesionarias Seopan y recoge Europa Press.En caso de que en el último mes del ejercicio se mantenga este ritmo licitador, el ejercicio culminará así con, cuando se lanzaron trabajos de infraestructuras y dotaciones públicas por 26.210 millones.A pesar del aumento, la obra pública está aún lejos del máximo histórico que alcanzó en vísperas de la crisis, el deEn este sentido, la patronal constructora considera que, dado que será equivalente al 1,3% del PIB en 2018, frente a la media del 2,5% del PIB que supuso en los últimos 23 años.En cuanto a este ejercicio 2018, la promoción de obra pública inclusoa comienzos del pasado mes de junio.De hecho, el Ministerio de Fomento, principal órgano inversor de la Administración central, licitó obras por 876 millones en los cinco primeros meses del año, que se elevaron a 3.000 millones en el caso de los seis posteriores (entre junio y noviembre), tras el relevo gubernamental.En total, en los once primeros meses del año, el Departamento que actualmente dirige José Luis ÁbalosEste crecimiento se sustenta en, seis veces más que un año antes, que compensaron así la caída del 75,5% de la promoción de carreteras, que sumó una inversión de 239 millones.Puertos del Estado y Aena, entidades que financian sus propias obras y, por tanto, no las cargan al Presupuesto,, respectivamente, un 7,2% menos en el caso de las aeroportuarias y un 43% más en las portuarias.No obstante, las administraciones locales se mantienen comoante las elecciones municipales el próximo mes de mayo.Hasta noviembre, los ayuntamientos, diputaciones y cabildos habían sacado a concurso proyectos por valor de 6.458,54 millones de euros,y acaparando el 44% de la licitación total estatal.De su lado, las comunidades autónomas promovieron trabajos por 3.762 millones de euros, un 8,5% más y el 25,7% del total, un porcentaje similar al que supone el Ministerio de Fomento.que, no obstante, se mantiene como tercera región por volumen de obra por detrás de Madrid y Andalucía.