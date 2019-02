Goirigolzarri ganó 500.000 euros en 2018 y generó un variable de 300.000 euros que empezará a cobrar en 2022

Publicada el 20/02/2019 a las 11:46 Actualizada el 20/02/2019 a las 11:47

Carlos Egea, sin variable

3.000 millones devueltos a los contribuyentes

El presidente de Bankia José Ignacio Goirigolzarri , percibió en 2018 un, la misma cantidad que el ejercicio anterior.Asimismo, otros dos consejeros ejecutivos del banco, José Sevilla , consejero delegado, y Antonio Ortega, director general de Personas, Medios y Tecnología, recibieron laSegún consta en el informe de retribuciones hecho público este miércoles por la entidad, Goirigolzarri, Sevilla y Ortega generaron además unaque comenzarán a cobrar a partir del año 2022 y que terminarán de percibir en 2024. En esta suma se incluye tanto la variable anual como la de plurianual.La mitad de esos 300.000 euros se abonarán en, mientras que el otro 50% será percibido enLas acciones que se entreguen en cumplimiento de la retribución variable no podrán venderse hastaPor su parte, el cuarto consejero ejecutivo de Bankia, Carlos Egea, obtuvo unadurante el pasado ejercicio y no percibió retribución variable porque así lo establece su contrato, según el informe publicado por la entidad.Los demás consejeros de la entidad, de carácter no ejecutivo, tienen estipulado un. Estos consejeros no reciben importe adicional alguno en concepto de dietas de asistencia ni retribución por la pertenencia a comisiones del consejo de administración. En este caso, Laura González Molero, nombrada consejera a finales de octubre, percibió 15.000 euros.Así, en su conjunto, el consejo de administración de Bankia percibió el pasado ejercicioun 5% más respecto a los 3,18 millones del año precedente. Esta diferencia se explica por la incorporación de dos consejeros más: Carlos Egea, que fue nombrado consejero ejecutivo en enero de 2018, y Laura González.Goirigolzarri, Sevilla y Ortega no cobraron remuneración variable ni en 2012 ni en 2013, mientras que en los ejercicios 2014 y 2015, a pesar de haber cumplido los objetivos establecidos.Durante estos años, Bankia ha devuelto a los contribuyentes, cifra que contabiliza el dividendo que se tiene previsto distribuir el próximo abril.Una vez se efectúe este pago, Bankia habrá abonado a sus accionistas dividendos por importe deAsimismo, la entidad ha devuelto a los inversores minoristas que acudieron a la OPS de 2011 y a tenedores de instrumentos híbridosEl plan de retribuciones de los consejeros ejecutivos del banco tiene como objetivode los objetivos estratégicos del banco, alinear su sistema retributivo con las recomendaciones de los organismos supervisores y conseguir la máxima motivación y fidelización de los directivos, según detalla Bankia.Los emolumentos variables percibidos por los consejeros cuentan con ciertas salvaguardas para su devengo. Así, están sujetos a la, al establecerse mecanismos de reducción del importe a cobrar, lo que se conoce como cláusulas malus, o, incluso, cancelar los pagos (cláusula clawback) si concurren determinadas circunstancias, como que la entidad incurra en pérdidas, suspenda exámenes de solvencia o se vulnere el código ético y de conducta del banco.