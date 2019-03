El Banco de España estima que un 'Brexit' sin acuerdo restaría ocho décimas al PIB español en cinco años

Publicada el 19/03/2019 a las 13:41 Actualizada el 19/03/2019 a las 13:42

Mayor efecto en exportaciones e inversión

La salida del Reino Unido de la UE sin acuerdo y de forma desordenadaal crecimiento de la economía española en un escenario de cinco años, a razón de entre una y dos décimas al año, según las estimaciones dela partir del modelo trimestral del organismo (MTBE), que muestra que unpactado apenas tendría efecto en el PIB español.Este es el primer escenario contemplado por el Banco de España en un documento publicado este martes con el título, en el que recoge un ejercicio de estimación de los efectos en la economía española de la salida del Reino Unido de la UE, y concluye que, pero probablemente "no desmesurados".Un segundo escenario sería un, con un periodo transitorio y en el que la relación comercial futura entre el Reino Unido y la UE se basara en un tratado comercial al modo del que mantiene esta última con Canadá (CETA), escenario en el que el PIB español, un efecto "muy reducido" porque la apreciación de la libra mitigaría, en parte, los efectos de la reducción de la demanda británica.El tercer escenario contemplado por el Banco de España sería una, pero en la que no se alcanzase un acuerdo comercial específico, con el consiguiente establecimiento de barreras arancelarias y no arancelarias. En este caso, el PIB español se recortaría 0,5 puntos porcentuales en el periodo analizado de cinco años.De acuerdo con estas estimaciones, en el peor de los casos considerados (Brexit sin acuerdo), el coste total para la economía española ascendería a 0,82% en cinco años, lo que supone que. Aproximadamente un 70% del efecto total se produciría por las consecuencias directas que el Brexit tendría en el comercio bilateral con el Reino Unido y el 30% restante vendría explicado por el efecto en el resto de los socios comerciales de la UE. Asimismo, el Banco de España estima que un escenario sin acuerdo aceleraría los efectos a los primeros años, de tal manera que en el tercer año tras la salida del Reino Unido de la UE se habría producido ya más del 80% del coste total en España, frente a aproximadamente el 60% en el caso de que la salida viniera acompañada de un acuerdo comercial entre ambas áreas.En términos de los componentes del PIB, el mayor efecto se encontraría en las exportaciones, con un impacto acumulado que supondría, que en el caso de las importaciones sería del 1,78%. En cuanto al mercado laboral, la reducción del nivel de empleo sería similar a la observada en el PIB, conen cinco años, mientras que, con una pérdida del 1,15%, muy superior al impacto en el consumo, que sería del 0,4%. Por el lado de la inflación, el efecto máximo sería de una caída del 0,47% como consecuencia de la menor demanda interna.El Banco de España afirma, no obstante, que los resultados de la simulación, dado que las estimaciones no han tenido en cuenta "potenciales elementos mitigantes" por la acción compensatoria de las políticas monetaria y fiscal que podrían adoptarse, ni incorpora las medidas de contingencia que los gobiernos han aprobado para aminorar los costes de una salida sin acuerdo.