La CNMC propone una rebaja en los peajes de entre el 6,8% y el 13,4% para abaratar el recibo de la luz

Transparencia al consumidor

Facilitar la implantación del vehículo eléctrico

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha propuesto unade entre un 6,8% para el consumidor doméstico y un 13,4% para el consumidor industrial para el conjunto del próximo periodo regulatorio (2020-2025), informa Europa Press.Según la propuesta recogida en el proyecto de circular sobre el cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad, lanzado a audiencia pública hasta el próximo 16 de septiembre, esto supone una rebaja de los peajes delpara el conjunto del periodo.La retribución de las compañías de electricidad por las actividades de transporte y distribuciónde euros cada año, mientras que los peajes son la contribución que les corresponde a los consumidores para cubrir estos costes.Los peajes, que este año fueron congelados por el Gobierno por quinto año consecutivo, suponen, mientras que el precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final y cerca del 25% restante corresponde al IVA y al Impuesto de Electricidad.De esta manera, la propuesta de la CNMC supondría, dependiendo del tipo de consumidor eléctrico, en torno a un 3% y un 5%.Dentro de las funciones que el Gobierno devolvió a la CNMC como organismo regulador el pasado mes de enero en materia de energía, figura la de ser el encargado de decidir el reparto de estos costes entre los consumidores.En su proyecto de circular, el organismo presidido porplantea que el reparto se hará. Así, establece unapara determinar el cálculo anual de los peajes y su reparto entre los distintos consumidores.En concreto, se distribuirá entre los consumidores; los autoconsumidores por la energía demandada de la red y por la energía autoconsumida en el caso de instalaciones próximas; las instalaciones de generación por sus consumos propios y los intercambios de energía eléctrica que se realicen con destino en países no miembros de la Unión Europea.El regulador considera que esta metodología permite una asignación de los costes de la red "de forma, transparente, no discriminatoria y siguiendo criterios de eficiencia en el uso de las redes".Además, señala que el objetivo es que el consumidor "conozca de forma transparente la determinación de sus peajes de transporte, su reparto entre los distintos tipos de consumidores y cuánto supone el coste de las redes en su factura total de electricidad".Para ello, la CNMC ha utilizado el, de forma que cada peaje se calcula en función de los factores que inducen el coste de las redes de transporte y distribución, en concreto, la demanda de diseño de cada nivel de tensión.Asimismo, el organismo ha tenido en cuenta el uso que hacen de las redes los distintospara obtener su suministro de electricidad.También propone unade los términos de facturación de los peajes de transporte y distribución en función de los distintos periodos horarios (discriminación horaria).Esto permite a los consumidores conocer con mayor precisión los precios para incentivar uny, en consecuencia, un uso más eficiente de las redes y evitando inversiones innecesarias en el contexto actual de electrificación de la economía.La CNMC destaca que losestablecidos han tenido en cuenta la caracterización de la demanda, con el fin de proporcionar señales correctas de precios a los consumidores por su impacto sobre los costes de las redes.En particular, el diseño de los periodos horarios contribuirá a fomentar ely la, siendo más barata en las horas valle para facilitar su implantación.Además, la CNMC también ha lanzado ala circular por la que se aprueban instalaciones tipo y los valores unitarios de referencia de operación y mantenimiento, en la que se determina la retribución de cada elemento que compone la red de transporte de energía eléctrica por su operación y mantenimiento.Este proyecto de circular completa la circular de metodología retributiva de la actividad de transporte, y establece unosde operación y mantenimiento.En concreto, los nuevos valores representan una reducción de los valores vigentes establecidos en la orden IET/2659/2015, de 11 de diciembre, para casi todas las instalaciones tipo, excepto para las correspondientes a las líneas de simple circuito, que se incrementan ligeramente y para las reactancias y condensadores para las que se mantienen dichos valores.Laestimada para el periodo 2020-2025 en la retribución por operación y mantenimiento es de un 17%, y ya estaba contemplada en el impacto económico de la propuesta de circular de metodología retributiva del transporte.