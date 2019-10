El Tribunal Constitucional anula la plusvalía municipal cuando la cuota a pagar supera la ganancia obtenida

Publicada el 31/10/2019 a las 17:17 Actualizada el 31/10/2019 a las 17:43

Resultado confiscatorio

No es un hecho aislado

El pleno del Tribunal Constitucional ha declaradoel pago del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbano, conocido como, cuando la cuota a pagarpor el contribuyente, informa Europa Press.De esta forma, el alto tribunal ha estimado laplanteada por el juzgado contencioso-administrativo número 32 de Madrid y, en consecuencia, ha declarado que el artículo 107.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales , aprobado el 5 de marzo de 2004, es inconstitucional en el apartado referido al pago de la plusvalía municipal cuando la cuota del impuesto es superior a la plusvalía obtenida en la venta del inmueble.La sentencia, cuya ponencia ha correspondido al magistrado, argumenta que cuando existe un incremento de la transmisión y la cuota que sale a pagar es mayor al incremento realmente obtenido por el ciudadano, se estaría tributando por una, produciendo uncontrario a los principios constitucionales de capacidad económica y no confiscatoriedad, consagrados en la Constitución.El Tribunal Constitucional, que harála sentencia, limita las situaciones susceptibles de serexclusivamente a aquellas que no hayan adquirido firmeza a la fecha de su publicación.El alto tribunal, la inconstitucional de este impuesto, pero no se planteó si la determinación de la base imponible del impuesto es constitucional cuando aún existiendo ganancia, ésta es notablemente inferior al importe de la cuota tributaria.El pasado mes de julio el Tribunal Supremo también elevó a este tribunal una cuestión de constitucionalidad para conocer precisamente si el pago del impuesto era constitucional aún siendo superior a la ganancia obtenida.Elal que se refería el Supremo era el de dos contribuyentes que adquirieron una vivienda en Zaragoza en el año 2002 por un precio de 149.051 euros y vendieron en 2015 por 153.000 euros, después de haber realizado reformas y mejoras en el inmueble por importe de 34.800 euros.Como consecuencia de la operación de compraventa, el Ayuntamiento de Zaragoza exigió unapor encima de los 3.950 euros de ganancia real que obtuvieron estos contribuyentes, ello sin contar con el gasto de más de 34.000 euros de la reforma.El Ayuntamiento de Zaragozade dichos contribuyentes, alegando que se había producido uny que la liquidación del impuesto se había hecho con arreglo a los criterios de los artículos 1007 y 110 de la ley que regula el tributo —quesino la revalorización del precio del suelo durante los años que transcurren entre la compra y la venta—, de lo que resulta la cuota de 6.902,25 euros.El Supremo cuestionaba al Constitucional si estade la base imponible del impuesto (artículos 107.1, 107.2, 107.4 y 110 de la ley que regula el tributo) es constitucional, ya que se somete a tributación situaciones "inexpresivas" de capacidad económica o, lo que es igual, manifestaciones de capacidad económica "inexistentes, virtuales o ficticias, en flagrante contradicción" con el principio del pago de los impuestos según la capacidad económica establecido en el artículo 31.1 de la Constitución."La aplicación de esta forma de determinación de la base imponible puede dar lugar a que la plusvalía efectivamente obtenida como consecuencia de la transmisión onerosa de un inmueble sea de-con frecuencia, incluso notablemente inferior— a la cuota tributaria que resulta de la aplicación de aquellas reglas", subrayó entonces el Supremo.Y si ello es así, añadía al alto tribunal, es posible que la forma que ha empleado el legislador para diseñar los"agote" la riqueza imponible que está en la base de la imposición, de forma tal que podría producirse un, que incide negativamente en la prohibición constitucional que establece el artículo 31.1 de la Constitución, sobre todo si la cuantía de la deuda tributaria exigida, no solo "agota o consume" el importe de la riqueza que se somete a gravamen, "sino que lo supera".El Supremo afirma que este posible "efecto confiscatorio" no se produce "exclusivamente" en supuestos "patológicos, marginales o residuales", sino que se genera, circunstancia esta, según el alto tribunal, que resulta "insoslayable" también para apreciar la vulneración de la interdicción de confiscatoriedad que proclama el artículo 31.1 de la Constitución."Ciertamente, la crisis que ha experimentado el sector inmobiliario ha convertido lo que hace años podía ser un supuesto aislado, eventual o coyuntural en(...), que ha dado lugar a que tampoco sean residuales los supuestos en los que la plusvalía efectivamente obtenida sea de importe inferior a la cuota tributaria", reitera.Por último, afirma que la posible confiscatoriedad del impuesto puede contravenir también el artículo 1 del Protocolo número 1 del, que recoge que toda persona física o jurídicay que nadie podrá ser privado de su propiedad sino por causa de utilidad pública y de acuerdo con los principios del Derecho Internacional.