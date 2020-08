Reyes Maroto sostiene que "hay voluntad y consenso" para prolongar los ERTE

Publicada el 09/08/2020 a las 12:36 Actualizada el 09/08/2020 a las 13:26

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha sostenido que hay "voluntad y consenso" para prolongar los Expedientes de Regulación de Empleo (ERTE) como medida frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia del coronavirus, tanto por parte de los agentes sociales como por parte del Gobierno. "Será en el marco del diálogo social donde se ponga fecha a esa prórroga pero lo importante es dar un mensaje de tranquilidad a trabajadores y empresas", ha defendido en una entrevista de El Periódico este domingo recogida por Europa Press.

Preguntada por si habrá ayudas directas a las empresas, ha dicho que el Gobierno ha impulsado dos planes específicos para las islas Canarias y Baleares y un plan de inversión general en el ámbito del turismo, con el que prevén compensar el impacto del coronavirus y " abordar las grandes transformaciones que el sector necesita y demanda".

"El fondo se va a distribuir en función de proyectos, no del peso de la población o del PIB de la comunidad. Incluso va a haber proyectos de distintas comunidades autónomas" con el fin de llevar a cabo un reparto transversal de los recursos, ha explicado.

El turismo

Según ella, el turismo se recupera de forma lenta tras el impacto de la pandemia: "Estamos controlando los rebrotes, pero el riesgo resta confianza al consumidor. Además, el primer país emisor nos ha impuesto una cuarentena que ha mermado la confianza del turista británico por una posible nueva cuarentena en un futuro".

Sobre la cuarentena obligatoria impuesta por el Reino Unido a quienes regresen de España, ha asegurado que el Gobierno trabaja en la transparencia de los datos y que la situación epidemiológica en España es "asimétrica", algo que sostiene que las autoridades deberían tener en cuenta en sus recomendaciones. "Además, las comunidades están haciendo un esfuerzo ingente para controlar los rebrotes", y ha apostado proteger los puestos de trabajo y el tejido productivo hasta que exista una vacuna o un tratamiento efectivo contra el covid-19 en 2021.

Ha situado la confianza de los ciudadanos como elemento clave para recuperar el consumo: "Hay una tasa de ahorro alta que nos va a permitir ganar tiempo. ¿Cuánto vamos a aguantar? Depende de la confianza y de que la pandemia esté controlada".

Reserva y productos sanitarios

Ha asegurado que España se ha convertido en un país exportador de productos sanitarios, después de registrar un "un efecto llamada con iniciativa pública y privada" en la producción de este material que hoy permite evitar la dependencia de las compras internacionales.

"Al mes ya se fabrican en España 110 millones de mascarillas" y ha habido 350 solicitudes por valor 101 millones de euros a la convocatoria para subvencionar la producción de material sanitario lanzada por el Gobierno.

Nissan y Alcoa

Preguntada por el cierre de Nissan y los despidos en Alcoa, ha dicho que son empresas que no han llevado a cabo una "transformación" hacia productos y procesos innovadores. "Hay empresas que no entran en crisis porque se anticipan; las que no se anticipan, el Estado las ayuda, pero por muchas ayudas, si no hay un proyecto industrial, no van a sobrevivir", ha afirmado.

Sobre si hay propuestas de compra o reindustrialización de Nissan, ha dicho: "Tenemos proyectos, estamos avanzando pero voy a ser prudente para no generar falsas expectativas. Zona Franca es un polo de conocimiento, se está generando un ecosistema de start-ups a su alrededor que pueden ayudar a cualquier inversor".