"Tenéis que estar en el consenso", la advertencia de Fidalgo a Casado, "este señor de la barba"

Publicada el 02/10/2021 a las 06:00

Con 73 años, una enorme voz perteneciente a un cuerpo de dos metros retumba en la convención del PP en Cartagena. Nada menos que la voz del ex secretario general de Comisiones Obreras de 2000 a 2008, José María Fidalgo, un habitual en actos de corte conservador, ora en mítines de apoyo a Cayetana Álvarez de Toledo en las elecciones de abril de 2019 en Barcelona, ora en la tertulia de Carlos Herrera, en la Cope. En este caso el acto iba de pensiones y dependencia, y el mensaje era obvio: la insostenibilidad del sistema, espoleada por dos expertos presentes en el acto, los economistas Lorenzo Bernardo de Quirós y Fernando Fernández, que describieron un futuro desolador con muchos jubilados y pocos trabajadores. La cuarta en el escenario, la ex ministra Fátima Báñez, defendió a ultranza su modelo de "crecimiento y empleo".

Fidalgo, que dirigió el sindicato más grande del país, no mordió el anzuelo y defendió la vigencia del Pacto de Toledo, el consenso político y el diálogo social. "Todos los problemas que habéis comentado aquí ya estaban presentes cuando el 6 de abril de 1995 suscribimos el Pacto de Toledo. Lo firmamos todos. En aquel momento también había una gran inquietud con relación a la sostenibilidad del sistema de pensiones. Se decía que en 10 años habría quebrado", arrancó el ex sindicalista y médico. "No quebró. Ningún sistema público de pensiones en el mundo ha quebrado nunca".

Quizá por su relación próxima al PP, al menos desde que presentara el segundo libro de las memorias de José María Aznar en 2013, Fidalgo se permitió dirigir consejos y advertencias al actual líder del PP, Pablo Casado: "Desde los Pactos de La Moncloa ha habido una tradición de consenso en la que tenéis que estar sois vosotros. Y vosotros sois la única alternativa a este Gobierno: no hay otra". El público irrumpió en aplausos. "No no, no aplaudáis. Gracias por los aplausos, pero a este señor de la barba [Casado] los aplausos deberían de darle prurito. Porque el problema no es llegar al Gobierno. El problema es gobernar. Gobernar para todo el mundo. Y lo que tenéis enfrente [el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos] es muy astuto".

Si el espíritu del encuentro abogaba por alargar la edad de jubilación o potenciar los planes privados de pensiones, Fidalgo no dijo ni sí, ni no, ni lo contrario. Y siguió con las recomendaciones al presidente del PP: "Pablo", proclamó. "Cuando gobernéis vais a oír muchos cantos de sirena. Pero para gobernar hay que ganar elecciones. Y eso significa lanzar un mensaje que la gente entienda que le va a favorecer, porque la gente no es tonta".

"La gente no es tonta, Pablo"

"La gente sabe que la opción de dejar de revalorizar las pensiones al IPC no os gusta. Cuando llegues al poder, Pablo, porque sois la única alternativa que hay al Gobierno de España, ¿le vas a decir a muchos jubilados que van a perder el 40% de su poder de compra? ¿Cómo se lo explicamos? Tenéis que tener cuidado. Una cosa es que lancéis mensajes claros y otra que vayan en contra vuestra".

"En este momento, los últimos años para mucha gente no existen. Se les ha expulsado de las empresas. ¡Coño! Ahí enfrente tenéis la Naval", se solidarizó. "Nunca hemos conseguido que la edad real se acompase con la legal. Así que yo creo que hay que mirar al Pacto de Toledo, superar ese gap y avanzar hacia el futuro". Fernández o Bernardo de Quirós le contestaban que el Pacto de Toledo no había cumplido sus objetivos.

El exlíder de CCOO, defenestrado por Ignacio Fernández Toxo en el Congreso de 2008 cuando pretendía cumplir su tercer y último mandato, aceptó el envejecimiento demográfico como vector de insostenibilidad ("el sistema de pensiones viene de principios del siglo XX con Eduardo Dato y fijaba la jubilación a los 65 años, de forma que la prestación la cobraban los escasísimos supervivientes") pero siempre dentro del marco del pacto parlamentario. "Hacer coincidir regímenes general y especial: se ha conseguido; separar las fuentes de financiación: un proceso larguísimo que no ha terminado. Yo siempre seguiría las recomendaciones del Pacto de Toledo".

"Nos increpaban continuamente"

"Esto lo entiende quien lo quiere entender. Hay una barrera cultural. Y nuestra tarea es informar En mis tiempos de sindicalista hacíamos más de 300 asambleas con 10 veces más asistentes de los que estáis hoy aquí. Nos increpaban continuamente por aceptar lo que en teoría no debíamos. Y las conclusiones fueron votadas por unanimidad en el Consejo Confederal de CCOO". Fidalgo se declaró contrario "a los cambios bruscos". "No podemos pasar de un sistema de reparto con caja única a otro de capitalización. Hay que legislar con un plazo de 10 años".

Sobre los sistemas complementarios –planes de pensiones–, Fidalgo abogó "por un mix donde todo el mundo tenga su parte en el sistema de reparto". "Estoy a favor de un sistema [de pensiones] público y privado", y puso como ejemplo el Reino Unido o el País Vasco. Y lanzó una defensa cerrada de algo que podía interpretarse como el viejo bipartidismo: "El centro derecha y el centro izquierda de este país se tienen que poner de acuerdo. Como en 1995".

Báñez, amiga personal de Fidalgo, apostó por una España donde cada día son más necesarios los grandes consensos", ya que hay "uno que es fundamental desde el año 1995, el Pacto de Toledo". Lo que obvió la ex ministra de Empleo fue que ella rompió ese mismo consenso en 2013 al aprobar la mayoría absoluta del PP por aquel entonces en solitario dejar de revalorizar las pensiones con el IPC.