Mediapart ya no tiene accionistas

Once años y siete meses después de su lanzamiento el 16 de marzo de 2008, Mediapart ha entrado, este martes 15 de octubre, en una nueva época de su historia. Con el objetivo de convertir su independencia en un hecho irreversible (leer aquí nuestro artículo), nuestro periódico, sin ánimo de lucro. Todas sus acciones han sido adquiridas por la Sociedad por la Protección de la Independencia de Mediapart (SPIM), en manos de los Fondos por una Prensa Libre (FPL). Es la culminación de un proyecto sin precedentes en la prensa francesa, cuya implementación anunciamos hace más de cinco años, en marzo de 2014 (leer aquí en Libération ).Creados este verano, los Fondos para una Prensa Libre (leer aquí nuestro primer comunicado de prensa) son un fondo de dotación, abierto a donaciones de particulares o empresas, cuyo objetivo es la, la independencia del periodismo y el pluralismo de la información. Su Consejo de Administración, que ya ha celebrado tres reuniones y formó su Consejo Estratégico, organiza actualmente su avance gradual que desembocará, a finales de año, en un comunicado público respaldado por una página web destinada a explicar sus objetivos y crear una vía de comunicación para cualquier petición.En el marco de su misión de interés general, destinados a toda la profesión y gestionados independientemente de Mediapart, los FPL garantizan a partir de ahora la independencia económica de nuestro periódico, del cual tiene su totalidad a través de la Sociedad para la Protección de la Independencia de Mediapart (SPIM). Por lo tanto,, su capital se ha convertido en intransferible, no comprable y no especulable. Esta sacralización de la propiedad de Mediapart preserva definitivamente su independencia.La valoración de la empresa, realizada por dos expertos,. Además de 4,4 millones de reservas, la adquisición de todas las acciones de Mediapart (en manos de sus cofundadores, la Sociedad de Amigos, la Sociedad de Trabajadores, las compañías Doxa y Ecofinance) es financiada con un préstamo de 5,5 millones de euros, concedido por Crédito Cooperativo, a ocho años y medio a un interés del 1,18%. Su reembolso, a través de nuestros resultados anuales, es totalmente compatible con el funcionamiento normal de nuestra empresa que, desde hace varios años, genera un mínimo de dos millones de euros de beneficios netos.En complemento a este préstamo, la financiación de la operación es asegurada por la generosidad de Ecofinance:, que acompaña a Mediapart desde su creación,, es decir, un millón de euros. De la misma manera, el otro accionista externo,, representado por James Sicard para Thierry Wilhelm, asegura un crédito del vendedor de 2,5 millones de euros, lo que significa que renuncia, a partir de hoy, a recibir el precio de sus acciones. Igualmente, los cuatro fundadores de Mediapart garantizan hasta 2026 un préstamo del vendedor de 2,9 millones de euros.En definitiva, gracias a todas esta buenas voluntades,, que podrá continuar invirtiendo, como siempre lo hemos hecho, en el desarrollo de sus contenidos y el crecimiento de su equipo. En definitiva, de esta manera hemos encontrado una solución innovadora e inédita para preservar nuestra independencia económica que, hasta ahora, se basaba únicamente en el control del capital por parte de los cofundadores. A finales de año, un nuevo Consejo de Administración de Mediapart reflejará esta evolución en la que los cofundadores y todos los empleados de la compañía, acompañan el pase del testigo a una nueva generación de responsables.Para ustedes, lectores y lectoras, nada cambiará, solo para mejor: en el damnificado paisaje de la información, donde la mayoría de los medios están bajo el control de intereses económicos diferentes al periodismo, su periódico ha hecho queUna independencia que también está garantizada por su apoyo cada vez más fuerte:. Gracias a todos ustedes sin los cuales esta aventura improbable, impulsada por el deseo de defender la información gratuita y promover el periodismo de calidad, nunca habría prosperado hasta el punto de inventar un nuevo tipo de sociedad de prensa.Elestá compuesto por: Michel Broué (presidente), Dominique Cardon, Stéphanie Chevrier, Renaud Creus, Christine Lazerges, Jade Lindgaard, François Vitrani. Su Comité Estratégico está compuesto por: Maurice Botbol, Ludivine Bantigny, Paul Cassia.Elestá compuesto por: Michel Broué, Dominique Cardon, Stéphanie Chevrier, Renaud Creus, Jade Lindgaard, Muriel Mesguich, François Vitrani (presidente).