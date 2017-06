...ni mis sueños son muy razonables. En uno de ellos me encontraba en Sunset Boulevard, a la sombra de unos árboles, esperando un taxi amarillo para ir a almorzar. No aparecía ningún taxi amarillo, todos los coches que pasaban por allí eran de 1916. Y entonces me dije: "Es inútil que esté aquí de plantón esperando un taxi amarillo, puesto que estoy teniendo un sueño de 1916". Después de esta reflexión, me fui andando hasta el restaurante.



El cine según Hitchcock, por François Truffaut Alfred HitchcockEl cine según Hitchcock, por François Truffaut





És quan dormo que hi veig clar.



J. V. Foix És quan dormo que hi veig clar.J. V. Foix