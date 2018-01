Ramón Repiso Ruiz

La Fundación Huerta de san Antonio nació hace cuatro años promovida por Manuel, Antonio y Nicolás Berlanga con el objetivo de conservar la memoria de su abuelo . Desde 2013 se ha convertido en uno de los principales focos culturales de Úbeda llevando a cabo actividades como conferencias, conciertos acústicos, exposiciones, recitales poéticos, teatro y contando con la colaboración de. Muchas de estas actividades tienen como escenario la iglesia de San Lorenzo , un edificio del siglo XVI que estaba en peligro de desaparecer, en proceso de rehabilitación gracias a la iniciativa de los hermanos Berlanga. La intensa labor cultural de esta asociación ha conseguido, además de organizar eventos como el Festival de la palabra o participar en las jornadas Sabina por aquí, dar una nueva vida al barrio de San Lorenzo de Úbeda.En la primavera de 2017 la Fundación Huerta de san Antonio inauguró la Colección Juancaballos de Poesía , una magnífica edición de calidad, cuyo diseño es responsabilidad del pintor granadino. La colección Juancaballos nace con dos títulos: Ut poesis ut pictura (poemas alrededor de Juan Vida) y Si mal no recuerdo, dey anuncia dos nuevos libros para el comienzo de 2018: Amistad a lo largo, de; y Mensajes en una botella que estoy acabando, deDel libro con el que se inicia la colección, con el título horaciano de Ut poesis ut pictura, podríamos decir que reúne una antología de la mejor poesía contemporánea en torno a los dibujos de Juan Vida. También podríamos decir que no se trata más que de un grupo de viejos amigos que se han juntado para hablar de la vida. Juan Vida es un pintor que decidió alejarse de las modas para escuchar la voz de los cuadros que quería pintar. Hasta llegar a esa orilla, su pintura ha recorrido un camino en el que han influido artistas comoy en el que ha sido fundamental el trabajo de la memoria. Como diseñador gráfico, a través de sus creaciones podemos conocer gran parte de la vida cultural granadina desde los años setenta hasta la actualidad. Se ha dicho en muchas ocasiones que Juan Vida es un pintor literario: los paisajes industriales, las fábricas abandonadas, las ciudades, los cuerpos, los animales, aviones y coches de sus cuadros y dibujos nos narran una historia. Además, Juan es amigo de poetas y narradores que son un referente en la cultura de este país. Él afirma que ha tenido la fortuna de crecer tutelado por hermanos mayores de los que ha aprendido gran parte de lo que sabe. Hoy Juan es también un hermano mayor para muchos de nosotros. El libro Ut poesis ut pictura es una foto de familia en la que las palabras de esos hermanos abrazan los dibujos de Juan Vida: poemas de, Luis García Montero,, Felipe Benítez Reyes,, Joaquín Sabina,y Miguel Ángel Barrera Maturana acompañan cuadros y dibujos que funcionan como marcas o llamadas de atención en la evolución de la pintura de Juan Vida: desde el compromiso social de Obra fechada (1978) o la irrupción de la vida y los colores de Iré a Santiago (1982), hasta llegar a su hija, protagonista de Estrella de Oriente (2005) y Un cuento chino (2011).No hay mejor manera de celebrar la salida de una nueva colección de poesía que brindar entre amigos. Como escribió, la botella de la poesía no se vacía ni cuando no hay hielo. Deseo a la Fundación Huerta de san Antonio y a la Colección Juancaballos de Poesía una salud de hierro, una rienda corta y un galope largo.es poeta y profesor de literatura. Es autor de, entre otros, Pecados de familia (Dauro, 2014).