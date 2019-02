Publicada el 15/02/2019 a las 06:00 Actualizada el 14/02/2019 a las 19:29



Tercera persona





Inés Mendoza (Caracas, Venezuela, 1970) es arquitecta y escritora, y vive en Madrid desde hace más de una década. Imparte talleres literarios en la Escuela de Escritores y es autora de los libros de relatos _____(Caracas, Venezuela, 1970) es arquitecta y escritora, y vive en Madrid desde hace más de una década. Imparte talleres literarios en la Escuela de Escritores y es autora de los libros de relatos El otro fuego (2010) y Objetos frágiles (2017), publicados por Páginas de Espuma.

La sección de microrrelatos inéditos Liebre por gato está coordinada por Fernando Valls y Gemma Pellicer. En esta nueva entrega recoge un texto de Inés Mendoza.Es posible que Diana haya renunciado a sí misma. Cuando conversa, se diría que las palabras afloran a su boca en tercera persona, que ya ni el frío ni el asombro le queman la piel, como si se negara a escribir una sola página más en el libro de su futuro.Si los pájaros regresan o emigran tras las cordilleras del invierno parece que a ella no le incumbe. Ha jurado que nunca volverá a desvivirse apurando los misterios que desbordan la biblioteca del mundoEl aislamiento de Diana, su creciente mutismo y un aire terco en sus ojos, sugieren que de un momento a otro desertará del afanoso trasiego de pasos y paraguas que mira correr frente a su ventana las noches de tempestad.La suya es una historia sin protagonista, y por eso sus días se van congelando hora tras hora, libres de percances, de angustias, vacíos de pasiónSolo hay una cosa que la perturba. Y si todavía no se ha exiliado del alfabeto del tiempo es por esa inquietud; por esa visión que la ahoga en su cama noche tras noche. Diana intenta retenerla bajo los párpados una y otra vez, atraparla como quien guarda una flor cuarteada entre las páginas de un diario. Y es el tibio murmullo de un paraíso; el millar de cúpulas rutilantes de una ciudadela de luz que se mece suavemente en el fondo de un mar. Acunada por sus aguas cálidas, cada noche Diana se sumerge en la ciudad cegadora y se abraza con todo su cuerpo a una de las columnas, hasta que por las piernas le resbalan ríos de dolor y placer. Hace ya siglos que erige este paraíso personal piedra por piedra, pero puede que no lo sepa jamás, porque sólo lo conoce en sueños, íntimo y breve, segundos antes de abandonar la oscuridad.