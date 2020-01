Nuevas 'Mujercitas'

Publicada el 03/01/2020 a las 06:00 Actualizada el 02/01/2020 a las 20:00

Los saltos temporales

La heroína es Alcott

no lo tenía fácil. Su adaptación de Mujercitas, el clásico de, sería la cuarta adaptación para la gran pantalla, y estaba a la sombra de la versión de 1994, un pilar en la educación cinematográfica de las mujeres que comparten generación con su cineasta. La historia de la familia March podía resultar quizás demasiado inocente para el público del 2020, y tampoco era fácil fabricar una versión feminista de un libro moldeado, en parte, por el canon machista. Quizás Jo y sus hermanas habían dicho ya todo lo que tenían que decir. Quizás Alcott no alcanzara ya a las nuevas generaciones. Quizás Gerwig, con una sola película a sus espaldas como directora —aunque esta fuera Lady Bird, cinco veces nominada al Oscar— no fuera la persona adecuada.Y sin embargo, Mujercitas fue la tercera película más vista en Estados Unidos el fin de semana de su estreno, el pasado 24 de diciembre, aunque competía con el último capítulo de Star Wars y con Frozen 2 (en el mismo puesto se ha situado en la taquilla española , tras Star Wars y Jumanji). Pese a estrenarse en los últimos estertores del año, medios como el New York Times la han situado entre las mejores películas de 2019 . Y los productores del filme se preparan para una dura temporada de premios —temen que los prejuicios machistas alejen de Mujercitas a los votantes de los principales premios—, con la vista puesta en las nominaciones al Oscar del próximo 13 de enero. Y esto se debe, en gran medida, a la lectura que la cineasta hace del clásico, más cerca del entusiasmo que de la reverencia en palabras del crítico estadounidense La Mujercitas de 2019 bebe claramente de la de 1994, que se estrenó cuando Greta Gerwig tenía 11 años. Como otras muchas mujeres de su generación, la directora y guionista creció admirando a la Jo encarnada por, asociando la novela con los tonos cálidos elegidos por la directora. Aquella fue la primera adaptación del libro dirigida, guionizada y producida por mujeres. Y a ella le une mucho más que la biografía: las productoras de esta nueva versión,, participaron también en aquella. Pero Gerwig no se ha limitado a reproducir el filme de su infancia con un renovado casting (como Meg,como Jo,como Beth ycomo Amy, a quienes se suman). La cineasta toma dos decisiones novedosas con respecto al texto literario que le permiten construir una adaptación tan libre como fiel al original.La novela de Louisa May Alcott es convencional en su cronología: el primer volumen, publicado en 1868, se inicia en Massachusetts, en un invierno durante la Guerra Civil, y termina un año más tarde, de nuevo en Navidad; el segundo volumen, publicado en 1868, tiene lugar tres años más tarde. Gerwig desecha la linearidad del relato y arranca en la segunda mitad, lo que no deja de ser curioso: Alcott se decidió a publicar este último volumen solo por la enorme demanda de las lectoras y, pese a contener la mayor parte del drama romántico, suele verse como una adenda a la historia de las hermanas March. Gerwig mantiene una clara separación visual entre ambas partes: la segunda, que constituye el presente de la acción, se presenta con todos azulados, que resultan aún más fríos en comparación con los flashbacks que trufan la historia, tomados del primer volumen y filmados en unos tonos dorados que recuerdan a la adaptación de 1994.Esta decisión abre dos grandes posibilidades. Es, primero, una apuesta temática: Gerwig introduce en su versión una visión de la infancia como paraíso perdido frente a los rigores de la adultez que no figuraba de manera tan explícita en la novela original. El personaje de Jo, sobre quien recae gran parte de la acción, regresa a su hogar tras pasar una temporada en Nueva York, y a través de sus ojos se observa la transformación de los lugares amados. Ya no son espacios de libertad, cálidos pese a la escasez, sino la huella de un tiempo perdido. Esto apela directamente a la relación que el público puede tener con la novela, pero también con la adaptación cinematográfica de la que esta versión bebe. Mujercitas es la puerta a las lecturas de infancia, a las frías tardes navideñas frente a la televisión. La configuración episódica de la película permite no solo prescindir de los fragmentos menos interesantes, sino que se convierte también en un guiño a la memoria de los lectores, a quienes se presentan los pasajes más conocidos del libro en su esencia, casi descontextualizados: toca la escena del baile de Meg, la escena en la que Jo aparece con el pelo corto tras vender su melena, la escena del Club Pickwick...Esta innovación cronológica de Gerwig le permite revolucionar el contenido de la novela sin apenas introducir elementos externos a ella. El mecanismo es aparentemente sencillo: la alteración del tiempo es también una alteración de los clímax narrativos. Se concentran las dos enfermedades de Beth, que la niña sufre en ambos volúmenes, en un solo hilo: la muerte de la mejor de las hermanas se enfrenta a aquel feliz episodio infantil en el que Beth se salvó gracias a los rezos y el amor familiar. De la misma forma, y gracias a otra decisión narrativa de la que hablaremos en un momento, Greta Gerwig retuerce el arco narrativo de Jo. La historia de la oveja negra no se resuelve en la vida familiar, apenas entrevista en una escena a modo de epílogo, ni se consagra en una historia de amor con el profesor Bhaer, prácticamente ausente del relato. El verdadero final de Jo, y el clímax narrativo el filme no se produce en el ámbito familiar, sino en una imprenta. En el momento en el que la aspirante a escritora ve al fin impreso su primer libro."De niña, mi heroína era Jo. Como mujer, es Louisa May Alcott". Las palabras de Gerwig explican, de manera clara, la otra gran innovación del filme. La cineasta es escrupulosamente fiel al contenido de la novela: apenas introduce nuevas escenas ni altera los diálogos. Apenas. Porque lo que hace, progresivamente, es fusionar el personaje de Jo con el carácter de la escritora. Lo hace en pequeños detalles: Jo es ambidiestra como su creadora, la acción sucede en Concord, el pueblo de Alcott. Pero también de manera osada: en la novela original, Jo escribe; en la nueva versión, Jo escribe Mujercitas, que se convierte en su consagración como autora y, consecuentemente, en su pasaporte a la independencia económica, como fue para Alcott. Parte de este juego metaliterario estaba ya en la novela original, que en su cierre identifica el mismo libro a las obras teatrales escritas y represntadas por las March.Pero esta asociación entre personaje y escritora permite también enmendar una de las grandes afrentas sufridas por Mujercitas y por su autora. "Jo debería haber sido una solterona literaria", dijo Alcott, soltera ella misma, en una carta a una amiga, "pero tantas jovencitas entusiastas me han escrito pidiendo clamorosamente que debería casarse con Laurie, o con alguien, que no me atreví a negarme y, por pura perversión, le busqué una curiosa pareja". En la película, el editor que publicará la novela de Jo tiene similares exigencias para ella, y la obliga a escribir una escena romántica en la que la heroína besa a su amado bajo un paraguas... como ocurre entre Jo y el profesor Bhaer en la novela de Alcott. Así, Gerwig no cercena el final clásico de la protagonista, sino que lo contextualiza, lo comenta y, por qué no decirlo, lo ridiculiza. Mujercitas es una muñeca rusa: una novela instructiva para jovencitas que esconde una reivindicación de la autonomía material y creativa de las mujeres. Un sueño feminista, sí, pero cercenado por el machismo. Esas son sus dos almas. Y la nueva Mujercitas reconoce y realza la valía de esa contradicción.