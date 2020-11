La palabra otorga

Publicada el 27/11/2020 a las 06:00

Abrir el melón. Una década de periodismo feminista

June Fernández

Prólogo de María Angulo Egea

Libros del K.O.

Madrid

2020

En un lugar donde la visión sesgada de la realidad nos ofrece un panorama de dualidades absolutas, la descripción de la diversidad se yergue como un estandarte de combate. La palabra no es inocente. La mera mención construye un universo nuevo de posibilidades. Los aprendizajes colectivos devienen trascendentales para defendernos la verdad “con mayúscula” que se presenta con su inofensivo afán de progreso e intenta doblegar a aquellos que no comulgan con su ideología. La coyuntura de las circunstancias nos obliga a atender inmediatamente sus reclamos sin distraernos de nuestro fin último. Abrir el melón (Libros del K.O., 2020), de June Fernández, reúne una década de artículos y entrevistas de periodismo feminista. Las consideraciones intempestivas de la periodista bilbaína dotan de plena vigencia a cada uno de los reportajes y entrevistas reunidos.

En tiempos convulsos en que las incertidumbres abundan, aparecen los gurús con sus manuales y recetas. El periodismo convencional se apoltrona en su objetividad equidistante y comienza a narrar el relato de una época que no le pertenece. Me gustaría decir que los tiempos han cambiado, pero sería una obviedad. Nada puede ser igual a lo que fue ayer por más que algunos se empecinen. Las palabras visibilizan y acercan al otro, al desconocido, al que me cuestiona y me obliga a reformularme. El buen periodismo que practica June Fernández es el resultado de entender el oficio como una herramienta de transformación social. Deudora del movimiento feminista, del antirracismo y de los movimientos LGTBI, hace frente a la mirada androcéntrica y reduccionista del sistema. A partir de su capacidad de observar, narrar e interpretar los hechos, ejerce un “periodismo situado” que explica el contexto y analiza en profundidad la perspectiva de la realidad que aborda de la forma más honesta posible. Sirviéndose, siempre, del rigor de los datos concretos, cifras, y estadísticas, pero también de libros o películas que ayudan a ampliar la comprensión de la realidad.

La publicación de Abrir el melón coincide con los diez años del nacimiento de Pikara Magazine , revista fundada por June Fernández junto a un grupo de periodistas con el propósito de tratar temas sociales, políticos y culturales con una mirada feminista. Con un afán renovador, la publicación cuestiona los liderazgos patriarcales, aboga por un proyecto plural inclusivo y accesible, y procura potenciar lo colectivo frente a lo individual. Desde una perspectiva organizativa feminista y “poniendo los cuidados y la ternyura en el centro”, Píkara busca una buena conexión entre la vida profesional y la personal, la optimización del tiempo y el ejercicio del poder. Un medio consolidado que se afirma como una iniciativa económica viable con trabajadoras asalariadas y colaboraciones profesionales remuneradas dignamente, demostrando que los temas relativos a la agenda feminista interesan y generan tráfico en la web.

No hace falta más que mirar los periódicos tradicionales para entender que la agenda comunicativa se articula primeramente a partir de la sección internacional que atañe al ejército y a los conflictos territoriales, seguido de una sección basada en la política “pero no en la gestión de lo público”. Por tanto, se rigen por principios patriarcales y arcaicos. Los contenidos, su representación y su jerarquización tienen una influencia directa en la construcción de un discurso social. Al iluminar realidades que quedan fuera del foco mediático , June Fernández transgrede los cánones enquistados en el sistema y propone un periodismo renovado, un ejemplo a seguir para periodistas en ejercicio y para las futuras generaciones. Defender lo colectivo frente a lo individual es, evidentemente, una forma de modificar las jerarquías y las prioridades.

Cuando lo urgente se impone a lo importante, las cuestiones prioritarias se pueden postergar y el periodismo reposado y de reflexión queda arrinconado. Cuando lo urgente se impone a lo importante hay un ejercicio de poder y una decisión política. El periodismo en profundidad está llamado a abrir nuevas perspectivas. Tal como afirma María Angulo Egea en el prólogo, estamos frente a un libro que recoge “diversidad de personas interesantes con discursos variados, sabias a las que acude June Fernández para contar la realidad y configurar el espacio público”. No sólo hay diversas formas de ver, hay diversas formas de ser y diversas formas de vivir. Entender y aceptar la heterogeneidad del sistema nos obliga a debatir sobre la manera en que nos relacionamos y elegimos convivir. Cuando lo urgente se impone a lo importante, la actualidad suele obnubilar la visión del horizonte.

Abrir el melón puede leerse como una especie de manual de buenas prácticas para llevar al aula y al periodismo. El periodismo es también un territorio que necesita incorporar nuevas perspectivas y relatos que lo dignifiquen ante la proliferación del clickbait y los artículos de consumo rápido. El periodismo es lenguaje y el lenguaje nunca es anodino ni inocente. Tal como queda reflejado en el artículo “ No vayas sola, te puede pasar algo ”, el discurso del miedo juega un papel fundamental para hacer perdurar al sistema patriarcal. Los relatos de un peligro desproporcionado que la sociedad se empecina en difundir no hacen más que promover un sentimiento de miedo bajo el cual la mujer (o cualquier persona que lo siente) es fácilmente manipulable y vulnerable. La palabra es política. Si no decidimos qué palabra utilizar, el pensamiento hegemónico decidirá por nosotros. Abrir el melón. Una década de periodismo feminista, nos enseña la necesidad de ejercer la palabra.