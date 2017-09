Buenos empleos para todos

han identificado los grandes retos a que se enfrenta el mundo del trabajo en ese país: el pobre crecimiento de los salarios, la baja productividad, la creación de puestos de trabajos acordes con los niveles de educación y cualificación profesional de la fuerza de trabajo, la eclosión de nuevos modelos de negocio, especialmente las plataformas digitales, y el avance de la digitalización/automatización y los efectos que tendrá sobre el volumen y la configuración del empleo. Estoy convencida de que esos son también en mayor o menor medida los desafíos de nuestro propio mercado de trabajo, pero los británicos han tenido la audacia de ponerlos encima de la mesa para debatir sobre ellos y nosotros todavía no.



Tomo prestado este título de un informe que recientemente ha aparecido en el Reino Unido. Se tratada del conocido como Taylor Review y acaba de ser publicitado con el nombre y el objetivo de lograr Good Work For All. Me voy a referir después a alguna de sus propuestas, y adelanto ya que, como todos los documentos de esta clase,, pero ahora me interesa destacar no tanto su contenido o sus debilidades y fortalezas, sino el método elegido para abordar una remodelación del mercado de trabajo. Según datos de Eurostat , el Reino Unido tiene unatasa dey una tasa de, datos ambos aparentemente envidiables. Sin embargo, los británicos no se dan por satisfechos con estos resultados y han decidido encargar una reflexión a un grupo de expertos que les guíe para operar después en sede política los cambios que conduzcan a conseguir “buenos empleos”. Este el para mí el principal valor del Taylor Review: lade que es necesaria una reflexión serena sobre cómo modificar las claves del mercado de trabajo con el objetivo de mejorar la calidad del empleo que produce.. Eso es innegable. Aunque todavía no hemos alcanzado los 20,6 millones de ocupados que teníamos cuando dio comienzo la crisis, desde el primer trimestre de 2014, fecha en la que llegamos al punto más bajo de ocupación con 16,9 millones de ocupados, se han creado más de 1,8 millones de empleos, más de medio millón de ellos solo en el último año. Estamos creciendo por encima del 3% . Y todo parece indicar que los beneficios empresariales se están recuperando. Pero el último día del mes de agosto. Lo que es indicativo del peso del sector turístico y la estacionalidad de nuestra economía, aunque también de la hipertrofia de la temporalidad. Nuestra, con más de 4,2 millones de asalariados con contrato temporal . En el último mes se han firmado más de 1,5 millones de contratos de trabajo, un absoluto récord histórico , 9 de cada 10 de ellos temporales. La duración media de los contratos no alcanza los 50 días, con una importante concentración de ellos con una duración inferior a los 7 días . De su lado, más del 40% de los trabajadores de nuestro país tienen ingresos inferiores a los 12.000 euros anuales , el coste salarial sigue disminuyendo y el 14,1% de los ocupados están en riesgo de pobreza Semejantes datos de temporalidad y salarios no sólo conforman un modelo de mercado de trabajo de escasa calidad, sino. No es sólo el trabajo que tienes, sino la sociedad en la que vives lo que depende del empleo. ¿Qué país estamos construyendo para nosotros y nuestros hijos con contratos dede las personas? ¿Qué modelo de Estado de Bienestar y pensiones podemos sustentar sobre estas mismas bases? ¿La educación, la sanidad, la cultura, la ciencia, el progreso tecnológico o la propia confianza en las instituciones políticas pueden avanzar y arraigar entre una población empobrecida y con trabajos con fecha de caducidad? Más allá de las discrepancias partidarias perfectamente legítimas y de las diferencias entre los intereses de trabajadores y empresarios legítimas también, creo que puede estarse de acuerdo en que el modelo de empleo que tenemos en este momento no es el mejor y que el modelo de sociedad que puede construirse a través del mismo, tampoco. Sucede, sin embargo, que, en lugar de iniciar una reflexión desapasionada sobre cómo acometer los cambios necesarios,o se mira al pasado, sin entablar una deliberación serena sobre el mercado de trabajo que queremos ahora y en el futuro.