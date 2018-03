RTVE incumple sus propias normas en el tratamiento de la violencia de género

LA 2 Noticias: respeto a las víctimas

Los asesinatos los narramos en una pieza que el espectador identifica por la música, el grafismo y el formato en sí: la pieza va siempre con sonido ambiente, sin locución, para resaltar la gravedad del hecho y se cierra con una frase feminista inspiradora, que puede haber hecho tanto una mujer como un hombre.



de la violencia de género. Incluimos, siempre, las campañas de concienciación contra la violencia de género , así como los informes periódicos del Observatorio y todos los avances legales y/o errores en materia de violencia machista. Es la oportunidad de poder dar explicaciones y detalles sobre este fenómeno tan complejo.



De forma habitual, entran en el informativo piezas de libros sobre feminismo y específicamente contra la violencia de género. Autores/autoras nacionales o internacionales. En las últimas semanas: Octavio Salazar, Nuria Varela, Virginia Despentes, Siri Hustvedt, etc. La idea es que todos podamos replantearnos ideas preconcebidas. Las entrevistas con autores nos permiten un análisis más sociológico y menos estadístico del fenómeno, y acercarnos a aspectos menos tratados como hombres que quieren liberarse del machismo.



Reportajes protagonizados por mujeres en todos los países del mundo, desde la primera mujer que decidió conducir en Arabia Saudí, hasta mujeres empresarias o científicas con el material que llega por agencias. Además de todo esto, muchas veces, casi todas, abrimos el informativo con estos temas o bien los llevamos en sumarios.

El tratamiento deen TVE incurre, con demasiada frecuencia, en errores al, ya que el propio Estatuto de Redacción establece la obligación de “dedicar especial atención a las informaciones relativas a la violencia de género, evitando la transmisión de mensajes que puedan contribuir a crear en la sociedad sensación de impunidad ante estos delitos”. Así lo declara el Consejo de Informativos (CdI), tras recibir diversas denuncias, y estudiar casos como la presunta violación grupal de La Manada en Pamplona, el caso Diana Quer, las agresiones sexuales a una menor por jugadores de fútbol en Aranda de Duero, un asesinato machista en Tenerife, o un secuestro y violación múltiple en Ourense. En un amplio informe, que acompaña a esta información, también se analiza el conjunto de los telediarios durante una semana laboral, así como el caso singular de La 2 Noticias, que aportaEn cuanto a los casos concretos estudiados, se destaca como el 22 de noviembre de 2017, la primera edición del Telediario abría con el juicio de la presunta violación de una joven por un grupo de hombres durante los Sanfermines de 2016.: "Jornada crucial en el juicio contra los cinco acusados de la violación de los Sanfermines de 2016... El primero en declarar ha sido el líder de la conocida como Manada.... Ha explicado ante el tribunal que las relaciones con la víctima fueron consentidas con gemidos, ha dicho... aunque después ha reconocido a la acusación que no hubo consentimiento expreso". "Esta apertura –dice el CdI– demuestra lo difuminados que están. No fue sólo el telediario el que puso el foco sobre ese detalle escabroso: muchos diarios, digitales y en papel, titulaban de forma similar. Pero, como señala una de las redactoras en el correo interno, al hacerlo ayudamos ay sembramos para siempre dudas sobre su comportamiento. Hay que tener especial cuidado, como televisión pública, para no traspasarla línea del amarillismo, como fue el caso de las dos crónicas del TD1 del domingo 31 de enero sobre el caso de Diana Quer: en una, se aportan datos que no contribuyen a mejorar la calidad de la información (el ingrediente de los “celos” o la referencia a la bebida están concretamente prohibidos por el Manual de Estilo) y, en la otra, suscitan dudas las licencias que se toma la persona que elabora la crónica sobre la vida y muerte de la joven, una pieza que –por cierto– tampoco iba firmada, pero que recibió – como la anterior– el visto bueno del equipo de edición al mando".También sorprende a los autores del informe el tratamiento que recibe la información sobrede 2018, el 20 de enero en Tenerife: "Es el mismo equipo de Edición el que habla en el telediario de las 15 horas de una mujer 'hallada muerta' y en el de las 21 horas de una mujer 'asesinada'. La diferencia es abismal. En el primer caso, se diluye la responsabilidad del agresor y se insinúa que la víctima podría haber muerto accidentalmente o por otras causas, mientras que el telediario de la noche establece una clara distinción entre víctima y agresor, como señala el Manual de Estilo, respetando siempre la presunción de inocencia. La queja sobre el tratamiento de la supuesta agresión de los jugadores del Arandina en el programa “La Mañana”, tiene que hacernos reflexionar sobre las fuentes que utilizamos, los datos que ofrecemos y el tono que usamos. También aquí, la denuncia recibida incide en la culpabilización de la víctima, en este caso todavía más lesiva puesto que se trata de una menor y obliga a una mayor sensibilidad, si cabe. En cuanto a la violación en Ourense, por ejemplo, el escrito de la redactora señala el uso que damos a determinadas expresiones sin reparar en su trasfondo y, también, en la necesidad de ofrecer información complementaria y de contexto, que ayude a c".Tras el análisis de los telediarios durante una semana concreta, se establece "la importancia decontra las mujeres, de manera que no aparezcan como un suceso más ni difuminados en un océano de crímenes.no es, en ningún caso, aconsejable y es la sensación que trasladan, últimamente, tanto el TD1 como el TD2 y los telediarios del fin de semana. En este sentido, el Consejo de Informativos pide a los responsables editoriales del Telediario que estudien una fórmula para separar de forma efectiva la información sobre violencia de género de las noticias de sucesos, por ejemplo, utilizando una ráfaga genérica del Telediario y cerrando el bloque recordando el teléfono 016 de asistencia a las víctimas".En este punto apela al Manual de Estilo que establece como "en la programación de RTVE no se incluirán, entre otros, contenidos que inciten a la violencia, así como a los comportamientos machistas, xenófobos, racistas u homófobos. RTVE prestará, por tanto, una atención preferente a cuantos contenidos estén relacionados con la violencia contra las mujeres y promoverá un compromiso activo en contra de la discriminación de la mujer y la violencia doméstica,ante estos delitos. Los malos tratos y la violencia contra las mujeres constituyen un atentado contra el derecho a la vida, la dignidad y la integridad física y psíquica de las víctimas. Son delitos que no pueden presentarse como un crimen pasional. Por todo ello, RTVE velará para que los contenidos referentes a esta materia tengan presentes las siguientes reflexiones y recomendaciones, basadas en los trabajos realizados por RTVE en colaboración con el Instituto de la Mujer:1. Evitar modelos de mujer que2. Respetarde la víctima.3. Identificar al4. No confundire interés social.5. Extremar la precaución en el6. Vigilar el uso deal agresor o a la víctima.7. Lenguaje8. Evitar el9. Evitar elde la mera repetición de casos similares e idéntico tratamiento.10. DarEn el informe se incluye el método que se sigue en, relatado por el propio equipo a petición del Consejo y que se resume en los siguientes puntos: