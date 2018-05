Las suscripciones ya son las dos terceras partes de los ingresos de 'The New York Times'

Portada de 'The New York Times'.

The New York Times Company obtuvo un beneficio neto atribuido de 21,91 millones de dólares (18 millones de euros) en el primer trimestre del año, lo que representarespecto del mismo periodo de 2017, informó la compañía editora del diario The New York Times En el primer trimestre, el rotativo, incluyendo 99.000 suscriptores al servicio informativo, hasta un total de 2,78 millones de abonados.Los ingresos de la editora entre enero y marzo sumaron un total de 413,9 millones de dólares (346 millones de euros), un 3,8% más, con, hasta 260,59 millones de dólares (217,6 millones de euros), mientras que los ingresos publicitarios bajaron un 3,4%, hasta 125,64 millones de dólares (105 millones de euros).en el primer trimestre, hasta 46,7 millones de dólares (39 millones de euros), lo que supone el 37,2% del total de ingresos por publicidad de la empresa, mientras los ingresos publicitarios en prensa cayeron un 1,8%.En el primer trimestre, la compañía pagó(4,4 millones de euros), frente a los 10,7 millones de dólares (8,9 millones de euros) de factura fiscal un año antes como consecuencia de la reducción del impuesto de sociedades implementada en 2018."Los ingresos por suscripciones suponen prácticamente dos terceras partes de los ingresos de la empresa", destacó Mark Thompson, presidente y consejero delegado de The New York Times Company, añadiendo que se esperaen el segundo trimestre antes de recuperar un sólido crecimiento interanual en el tercer trimestre.