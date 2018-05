La Comisión de Peticiones se muestra “preocupada” por la denuncia del @CdItve Decide mantener la investigación abierta y pide información al gobierno español sobre RTVE para que se cumpla la Ley #sosRTVE #DefiendeRTVE .@Europarl_ES pic.twitter.com/JHKwcGDZOQ — C.Informativos TVE (@CdItve) 16 de mayo de 2018

La denuncia de manipulación y censura en RTVE por parte del Consejo de Informativos (CdI) ha sido objeto de acalorado debate en la, con intervenciones de una docena de representantes políticos de todas las formaciones, tras la exposición inicial de la portavoz del CdI,Al término de la sesión, la presidenta,ha decidido, ante el asentimiento de todos los miembros, dirigir una petición por escrito al Gobierno español para que explique la situación actual de RTVE. En el mismo sentido, ha decidido mantener abierta la investigación, trasladar la documentación a las comisiones de Libertades y Cultura, así como informar por escrito a la Comisión que ejerce las tareas de gobierno en la Unión Europea. Para los representantes de la redacción que han viajado a Bruselas, estas decisionescontra las malas prácticas informativas en TVE, y el fracaso de los intentos por parte del PP para que la Comisión de PeticionesAsunción Gómez Bueno, en su papel de portavoz del Consejo de Informativos, ha intervenido durantepara, en lugar de ofrecer un catálogo de malas prácticas informativas, centrarse en casos tan llamativos como la censura de los audios del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, o de cómo durante la comparecencia judicial de Mariano Rajoy todos las cadenas de televisión en España conectaban en directo, mientras La 1 de TVE ofrecía contenidos intrascendentes; o en el relevo de todos los directivos de Informativos, menos dos entre cincuenta, tras la llegada al poder del PP. La portavoz terminó su exposición aludiendo aante la que calificó como "muy difícil situación que vive la información en TVE. Les pedimos que se unan a nosotros y soliciten al Gobierno que respete la normativa de España y de la UE, y que devuelva RTVE a los ciudadanos".A continuación habló el portavoz de la Comisión Europea, para lamentar que, con la actual normativa, los poderes del gobierno de la UE ", ya que se asigna la competencia en estos asunto a los gobiernos nacionales de los países miembros". Con todo, ha indicado que está en marcha una reforma para que puedan velar, como gobierno europeo, por la independencia profesional en las televisiones públicas.Iniciado el debate, la representante del PSOE,, calificó de "la actuación de los Consejos de Informativos" y vinculó la situación de RTVE con la ley mordaza: "El PP quiere mantener secuestrada la libertad de expresión para condicionar las próximas elecciones", afirmó.(IU) coincidió en que "todo arranca del cambio normativo impuesto por el PP a partir de 2011, y que ha hecho sino empeorar. No están respetando la ley, que obliga al pluralismo e independencia profesional; el problema es que no es una televisión estatal, sino gubernamental". "Negro es el color de la censura, negro es el color de la manipulación" dijo la parlamentaria del BNG Ana Miranda al aludir a la protesta que viste a los trabajadores de RTVE de ese color todos los viernes, "a pesar -añadió- de las represalias que les supone ser valientes, a pesar de los traslados a tareas menores".Por parte del PP, la eurodiputadaha afirmado que "RTVE es la que, tanto parlamentarios, como de organismos independientes como la CNMC" y se ha referido a los premios que reciben sus telediarios, citando a la Academia de la Televisión, e insistir en que "son líderes con un 16 por ciento" (sic). Por su parte, Javier Nart (Ciudadanos) ha recalcado que el problema que se denunciaba no era privativo de RTVE: ", sean estatales o autonómicos; lo que dicen los miembros del Consejo de Informativos es cierto, pero creo que se debería aplicar igual a TV3".Tras la toma de la palabra por parte de diversos europarlamentarios de distintos países, se ha producido la intervención final del presidente del Conejo de Informativos de TVE,, para destacar, frente a diversas intervenciones del PP, que "los Consejos somos órganos institucionales de representación, al margen de cualquier ideología o interés político; somos elegidos cada dos años por el conjunto de la redacción y nuestra tarea se basa, en exclusiva, en la defensa del Estatuto y la deontología profesional".