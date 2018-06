Ciudadanos entrega RTVE al PP

Publicada el 19/06/2018 a las 15:27 Actualizada el 19/06/2018 a las 16:13

Rechazo de los trabajadores

El consenso para cambiar RTVE, manifestado por unanimidad en la ley aprobada en septiembre, ha saltado por los aires en la reunión de este martes de la Mesa del Congreso con una votación,, y en la que se han negado a participar los representantes de PSOE y Podemos. En esa votación, basada en las aportaciones de los letrados del Congreso, PP y Ciudadanos han dado luz verde a una fórmula que establece que el comité de expertos que habrá de preseleccionar a los candidatos al Consejo de Administración cuente con 13 miembros:. PSOE y Podemos se han negado a respaldar esa fórmula al considerar que no es justa con la proporcionalidad y representación parlamentaria, ya que deja fuera a los grupos pequeños y dinamitaba el anterior consenso.De poco ha servido la firma de Ciudadanos en el documento, firmado la pasada semana, que refrendaba el acuerdo de marzo para queen la elección de expertos que han de seleccionar los candidatos para dirigir ese medio público. A la hora de la verdad, el partido que dirige Albert Rivera se ha alineado con la derecha para mantener una mayoría queA partir de esta decisión, consensos y acuerdos saltan por los aires y cada formación justifica su postura individual. Así, Ana Pastor ha subrayado que no cabían más dilaciones para aprobar el sistema de elección de RTVE y ha recordado que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado de lade renovar la corporación. Al no haber sido atendida su petición, el, pues esperaban abrir una negociación y no aprobar el concurso este mismo martes."Empezamos mal", se ha quejado Gloria Elizo, vicepresidenta cuarta del Congreso y diputada de Podemos. También los miembros de la Mesa socialistas, la vicepresidenta segunda Micaela Navarro y el secretario segundo Juan Luis Gordo han rechazado lo ocurrido "de manera unilateral" en la sesión de este martes. "En otros casos se ha permitido el diálogo y en este caso no se ha permitido porque había prisa. Y lo que está claro es que la prisa no se pueden convertir en un trágala para que el PP termine aprobado las cosas en la línea en la que quería", ha denunciado. Gordo también señala que existen más diferencias relacionadas con el texto de los servicios jurídicos. "No se califica entre concurso de méritos e idoneidad. Y para que sea un concurso de méritos tendría que haber una publicación previa del baremo y de lo que pesa cada ítem, porque la filosofía de la normativa era ir a una idoneidad 'apto-no apto'", ha indicado, para señalar que el texto cuenta ahora conPor su parte, el único partido que ha votado junto al PP sobre este reglamento ha alegado que recoge todos los aspectos que había reclamado en un principio: que el PP no tuviera el control del comité de expertos y que los grupos más pequeños estuvieran representados. El vicepresidente del Congreso y diputado de Ciudadanos, Nacho Prendes, ha indicado que con la nueva configuración estas premisas se cumplen. Desde Unidos Podemos ya anuncian que estudiarán la, mientras que el PSOE no descarta estudiar algún tipo de actuación tras hablar con el grupo parlamentario. Según la portavoz de los socialistas en el Congreso, Adriana Lastra, esta renovación podría alargarse meses por aquellos partidos que, a su juicio, no desean la renovación de RTVE.Lo acordado ha sido recibido entre los trabajadores de RTVE con, tanto el Consejo de Informativos de TVE, como el de RNE afirman que "el acuerdo aprobadoque exigimos en el concurso para renovar la cúpula de RTVE porque pone en duda su neutralidad y, por tanto, la independencia del nuevo presidente".En su cuenta personal, Alejandra Martínez, portavoz del Consejo de RNE se muestra "indignada y desolada. Se forzó un concurso sin creer en él, y se ha ido modificando a gusto de quienes se resisten a liberar RTVE. Este martes se activa el proceso solo con el apoyo de dos grupos,. Cada cual que revise su conciencia".Para el colectivoel acuerdo "no garantiza una RTVE independiente y sin manipulación. Esto no es consenso, es una alianza para mantener el control". Más allá iba la periodista, que se pregunta "¿Pero qué es esto? así no se garantiza la limpieza del proceso ¿mayoría de quienes no han querido ni un solo día la reforma? Es como poner a una zorra a cuidar las gallinas".Sobre la ausencia final de consenso se manifiesta también: "Consenso no es esto. Esto es blindar la continuidad de lo que hay ahora. El PP se blinda su control con el apoyo de Ciudadanos". Yinsiste en la idea: "El PP se ha visto obligado a aceptar el concurso, pero se ha aliado con Ciudadanos para desvirtuarlo".En similar sentido, múltiples periodistas y trabajadores de otros sectores de RTVE están escribiendo en redes sociales su repulsa a lo acordado. Términos como, repetidos una y otra vez, reflejan la frustración de muchos de ellos, que también hacen referencia a las palabras que este lunes pronunció presidente del Gobierno cuando, al ser preguntado sobre RTVE afirmó: "Mi compromiso es que haya unos servicios públicos, una RTVE, que no esté al dictado de ningún gobierno, ni partido" y añadió, "me gustaría que ese acuerdo se fraguara en le Congreso, pero aunque no lo haga, el gobierno no va a mirar para otro lado".