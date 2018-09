Rosa María Mateo niega que se hayan producido purgas en RTVE: "Creo en la libertad e independencia profesional"

Publicada el 25/09/2018 a las 16:19 Actualizada el 25/09/2018 a las 16:36

La administradora única provisional de RTVE,, ha defendido este martes en el Congreso que cree en la independencia y no va a tolerar que nadie le de órdenes, del mismo modo que "no ha dado, ni dará, ninguna instrucción a los responsables de Informativos en TVE y RNE". Inmediatamente, y tras una primera intervención del portavoz del PP, ha negado que se hayan producido: "La palabra purga significa gulag, estalinismo, nazismo, abuso de poder; en lugar de purga yo puedo hablarles de ceses y de cambios". Unas explicaciones que no han satisfecho a los parlamentarios conservadores, que han insistido en la denuncia en sus sucesivas intervenciones.Esta primera comparecencia parlamentaria de Rosa María Mateo ha tenidodesde su inicio, con continuas denuncias, por parte del PP, sobre el aspecto reseñado y acusaciones de manipulación sobre los actuales Informativos de TVE, y la defensa cerrada que ha realizado la administradora única provisional. Mateo ha explicado que en la etapa anterior se produjeron más depor censura y manipulación, que se presentaron miles de firmas de los trabajadores ante el Congreso para pedir una información plural e independiente, o que RTVE recibió petición de explicaciones sobre estas malas prácticas por parte del Parlamento Europeo: "Los cambios se han hecho pory dentro de la plantillas de TVE y RNE; en la etapa anterior se realizaron más de cincuenta contrataciones externas, la mayoría procedentes de medios privados; ahora no. Se ha traído a tres personas, que pertenecen a la administración del Estado y el resto son trabajadores fijos de la Corporación.a nadie de los cesados, y todos los exdirectivos mantienen un sueldo anual de entre 65 y 70 mil euros anuales".Un momento especialmente tenso se ha vivido cuando, tras el ataque del portavoz del PP a los miembros del Consejo de Informativos "que han pasado dea responsables de la manipulación", a lo que Mateo ha respondido que "no se ha preguntado a nadie por su ideología o por la religión que practican, solo se ha buscado profesionalidad, independencia y compromiso con los medios públicos. A todos ustedes les importa muy poco la televisión pública, solo cuando la controlan, esto pasa desde que yo entré". Visiblemente contrariada, ha rematado: "Los trabajadores de RTVE".La confrontación entre los parlamentarios del PP y la administradora ha continuado durante la larga sesión, con especial reiteración sobre los Informativos de TVE, y nuevas acusaciones de instrucciones políticas al servicio del gobierno del PSOE. Mateo ha reiterado que "en RTVEque los profesionales; nombré a los directores de Informativos de TVE y RNE, y ellos han formado sus equipos con total independencia; he querido abrir el camino a la despolitización. Mi objetivo para cuando se resuelva el concurso público es que la nueva dirección se encuentre a unos trabajadores motivados y que RTVE sea vista por los ciudadanos como un medio que está a su servicio. Como dije cuando llegué al cargo "Vamos a perseguir un sueño. Vamos a hacer RTVE".