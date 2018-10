La Asamblea de Madrid niega la palabra a Carmen Caffarel para defenderse de su expulsión de Telemadrid

Publicada el 03/10/2018 a las 19:49 Actualizada el 03/10/2018 a las 20:27

En la tarde se este miércoles, se ha reunido en la Asamblea de Madridpara examinar las posibles incompatibilidades de los consejerosAsí ha ocurrido con el segundo, pero no con la primera a la que se han negado a escuchar aduciendo "que ya no es consejera", toda vez que la Mesa de la Asamblea dictaminó su ", al formar parte del Comité de Expertos sobre RTVE que evaluará a los candidatos para formar parte de laTanto el portavoz del PSOE como el de Podemos han pedido que los servicios jurídicos de la Cámara realicen un dictamen, ya que el cese de Caffarel se ha sustanciado con el informe exclusivo del secretario del Consejo de Administración de Telemadrid, que ambas formaciones han puestoLa afectada había, a su vez, pedido a un abogado del Estado un informe que concluye, tras un minucioso estudio de los hechos y de los fundamentos de derecho, que, ya que aunque la normativa recoge que los consejeros de la autonómica no pueden ocupar cargo alguno en, la pertenencia temporal y gratuita al citado comité de expertos no se puede considerar como desempeño de cargo alguno.Al margen de las interpretaciones jurídicas, Carmen Caffarel, a requerimiento de, ha hecho llegar el texto de la intervención que había preparado para esta comparecencia fallida. Lo reproducimos a continuación:A continuación, reproducimosde Caffarel elaborado por un abogado del Estado independiente.