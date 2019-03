Facebook e Instagram registran problemas de conexión a nivel mundial

Publicada el 13/03/2019 a las 17:59 Actualizada el 13/03/2019 a las 18:04

Las redes socialesestán registrando en la tarde de este miércoles, y desde las 5 de la tardetanto desde su versión web de escritorio como desde sus aplicaciones, según reportan sus usuarios desde los sitios Outage Report y Downdetector y recoge Europa Press.En ambos casos, los problemas de conexión han comenzado a advertirse(hora peninsular española), y han tenido una especial incidencia en Reino Unido y en la costa este de Estados Unidos. En el caso de, los usuarios sufren especialmente problemas al no poder conectarse desde la aplicación móvil, en un 32 por ciento de los casos, seguida de la imposibilidad de subir fotografías, que afecta al 24 por ciento de los reportes, según Outage Report. Los problemas de, por su parte, ha tenido una mayor incidencia en los accesos a través de la web, algo que según Outage Report ha tenido impacto en el 35 por ciento de usuarios afectados, mientras que el 17 por ciento asegura no poder escribir publicaciones y el 14 por ciento dice no poder registrarse.Los problemas de conexión han tenido un, y en el caso de Facebook se centra en Barcelona y sus alrededores, al igual que en el de Instagram, donde también ha afectado a Valencia y Madrid, según Down Detector.